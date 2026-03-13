Semana activa en el Congreso: sesión en el Senado y comisiones en Diputados

Desde el arranque del período de sesiones ordinarias que, con un caldeado discurso, inauguró el presidente Javier Milei el 1° de marzo no se concretaron reuniones plenarias en Diputados ni en el Senado. Aunque sí hubo movimiento en las comisiones que ya están creadas, por ejemplo en las de Ambiente y Desarrollo Humano, y Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, para establecer dos jornadas de audiencia pública previo al tratamiento de la reforma a la Ley de Glaciares.
El presidente Javier Milei anticipó una catarata de reformas para este año. La constitución de las comisiones será clave para avanzar en este objetivo. Foto: Archivo.
Por el lado de la Cámara alta también hubo plenario; en este caso, de Relaciones Exteriores y Culto, y Presupuesto y Hacienda (ahora a cargo de Agustín Monteverde, en reemplazo de Ezequiel Atauche) para dar curso a convenios con Francia y Austria que datan del año 2019, y al acuerdo sobre medidas de eliminación de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. suscripto junto a la República Italiana.
Para la semana que se inicia está previsto un intenso movimiento parlamentario. La agenda incluye sesión en el Senado el miércoles 18 a las 14, cuando se llevarán al recinto los convenios mencionados.
También figura en la lista de prioridades analizar la extensión del mandato del juez federal Carlos Alberto Mahiques, padre del flamante ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, para extender la vocalía por cinco años, la cual ocupa desde 2018 en la Cámara Federal de Casación Penal. El 1° de noviembre, Mahiques padre cumplirá 75 años.
Por el lado de Diputados, la Cámara tiene en la mira para la semana que se inicia la constitución de 18 comisiones, que son los organismos encargados de emitir dictámenes a los temas que luego se llevan al debate en la sesión.
De las 46 que son en total, nueve comisiones ya fueron constituidas; son aquellas por donde pasaron los proyectos enviados por el Ejecutivo para ser tratados en extraordinarias, todas está presididas por legisladores de La Libertad Avanza.
Allí figuran Asuntos Constitucionales (Nicolás Mayoraz), Relaciones Exteriores y Culto (Juliana Santillán), Presupuesto y Hacienda (Bertie Benegas Lunch), Justicia (Álvaro Martínez), Familia, Niñez y Juventudes (María Gabriela Flores), Legislación Penal (Laura Rodríguez Machado), Legislación del Trabajo (Lisandro Almirón), Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano (José Peluc) y Mercosur (Damián Arabia).
El 19 de febrero, en extraordinarias, la Cámara de Diputados dio media sanción a la Reforma Laboral.
Por esos debates pasaron los proyectos de Presupuesto 2026, la Reforma Laboral, el Régimen Penal Juvenil con la consiguiente baja en la edad de imputabilidad, y el convenio UE-Mercosur, entre otros asuntos. También, la media sanción del Senado a la reforma de la Ley de Glaciares que, como se dijo, irá a audiencia pública. En principio, esta se hará en dos jornadas: el 25 y 26 de marzo y ya se inscribieron más de 20 mil personas.
Daniel Arroyo, quien concluyó su mandato, presidió la Comisión de Discapacidad y Pablo Yedlin, la de Salud. Ambas pasarían de UxP a manos del oficialismo. Foto: Archivo.
Según publica la agencia Noticias Argentinas, de martes a jueves van a quedar conformadas otras 18 comisiones cuya integración y, sobre todo, presidencia, deberá repartirse entre las distintas fuerzas políticas que componen la Cámara.
Barajar y dar de nuevo
Con los cambios que introdujeron las elecciones del 26 de octubre de 2025 en la composición del Congreso, que proporcionó más referentes al oficialismo y reconfiguró bloques y alianzas, la constitución de comisiones y la elección de autoridades anticipan mucho más que un trámite.
Algunas de ellas fueron claves durante 2025: Discapacidad, a cargo de Daniel Arroyo (quien finalizó su mandato) logró imponer su criterio para aprobar la emergencia en Discapacidad, y en Salud, con Pablo Yedlin al frente, avanzó la emergencia pediátrica.
Provincias Unidas, que integran entre otros Gisela Scaglia y Pablo Farías (en la foto, durante el juramento de asunción en la Cámara de Diputados), podrá reclamar la presidencia de algunas de las comisiones que se definen en los próximos días. Foto: Archivo.
Según anticipa la agencia Noticias Argentinas, el oficialismo mantendría la presidencia de Legislación General (Santiago Santurio) y sumaría Discapacidad, Energía y Combustibles, y Acción Social y Salud Pública.
Para las fuerzas opositoras quedarán las presidencias de las comisiones de Agricultura, Cultura; Pequeña y Mediana Empresa; Comercio; de las Personas Mayores; Industria; Economía, Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de Normas Tributarias y Previsionales; Transporte; Acción Social, Educación; y Población y Desarrollo Humano; Mujeres y Diversidad; Vivienda y Ordenamiento Urbano; Agricultura y Ganadería; y Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones no Gubernamentales.
Educación seguiría a cargo del ex ministro macrista Alejandro Finocchiaro (PRO). Para confirmarlo habrá que esperar al miércoles.
La agenda indica que el martes se elegirán autoridades de Cultura; Pequeña y Mediana Empresa, Legislación General, Comercio, de las Personas Mayores, Industria, y Economía.
El miércoles, Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de Normas Tributarias y Previsionales, Transporte, Acción Social y Salud Pública, Educación, Población y Desarrollo Humano, y Energía y Combustibles.
Por último, el jueves será el turno de Mujeres y Diversidad, Discapacidad, Vivienda y Ordenamiento Urbano, Agricultura y Ganadería, y Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones no Gubernamentales.
¿Y Juicio Político?
Una de las 46 comisiones de Diputados es la de Juicio Político, que también deberá ser constituida en algún momento del año legislativo. Si se rastrea la información presente en la página oficial de la Cámara baja se encuentra que la última reunión-no reunión fue en abril de 2024, cuando el grupo debía ser formalmente constituido.
¿Qué pasó? El 10 de abril de ese año se convocó a la comisión para elegir a Marcela Pagano (entonces integrante de LLA) como presidenta con el aval, según se aseguraba, del propio titular del Ejecutivo Javier Milei.
La comisión que ¿no fue? En abril de 2024, Juicio Político iba a ser presidida por Marcela Pagano. Por directivas de las autoridades de la Cámara que invocaron errores en la convocatoria quedó en un limbo. Foto: Archivo.
Pero una orden del presidente de la Cámara, Martín Menem, quien argumentó errores en la convocatoria, logró interrumpir el trámite, no sin antes desatar un arduo debate en la sala de reuniones, en el que estuvo involucrada la oposición, que quería dar por válida la elección, y el oficialismo cuyo bloque presidía entonces Oscar Zago (ahora MID).
El tema quedó en una convocatoria para la semana siguiente que también fue suspendida y la comisión, una de las más importantes de la Cámara, quedó en un limbo.
Para encontrar una reunión concreta hay que ir hacia muy atrás: a noviembre de 2023 cuando la comisión, presidida por Ana Gaillard convocaba a debatir el Juicio Político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en ese momento tenía cuatro integrantes, por mal desempeño de sus funciones.