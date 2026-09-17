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En vivo: el Senado de Nación sesiona por Inocencia Fiscal y Biocombustibles

El oficialismo logró abrir el recinto este jueves, aunque con poco control del temario a raíz de la presión de sus aliados.

El recinto del Senado este jueves. Crédito: HCSNEl recinto del Senado este jueves. Crédito: HCSN
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El Senado de la Nación inició la sesión en la que el oficialismo, junto con sus aliados, buscarán convertir en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II y aprobar una reforma la ley de biocombustibles.

En vivo

La sesión se abrió a las 11:23 con la presencia de quórum estricto de 37 senadores que fueron aportados por La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y bloques provinciales.

Recinto del Senado de la Nación. Crédito: HCSNRecinto del Senado de la Nación. Crédito: HCSN

Tras una ronda de cuestiones de privilegio, comenzará el tratamiento de los pliegos de Juan Pedro Galván Greenway, Alejandro Javier Catania y Juan Manuel Mejuto; además de la transferencia de competencia judiciales a la Ciudad de Buenos Aires.

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Cómo le fue a Inocencia Fiscal en Diputados

El oficialismo logró aprobar en la Cámara de Diputados la nueva ley de Inocencia Fiscal con la que el Gobierno busca ampliar el universo de contribuyentes que podrán adherir al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias.

Luego de avanzar con la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el Gobierno se alzó con la segunda victoria consecutiva al alcanzar la media sanción de esta iniciativa, con 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones.

La Cámara de Diputados de la Nación este miércoles. Crédito: NALa Cámara de Diputados de la Nación. Crédito: NA

A La Libertad Avanza lo ayudaron sus habituales aliados del PRO, la UCR, Argentina Federal, Elijo Catamarca, Independencia, el MID y Producción y Trabajo, mientras que en contra votó Unión por la Patria, la izquierda, un puñado de voluntades de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal.

Los detalles del proyecto

El proyecto, que modifica aspectos de la ley 27.799 de Inocencia Fiscal, permite que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan optar por esa modalidad, sin topes de ningún tipo en cuanto a ingresos y patrimonio.

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En la actualidad podían solo adherirse los que tengan un ingreso anual de $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones.

La nueva iniciativa también extiende el plazo para acceder a los beneficios hasta el 31 de diciembre de 2027.

Otro punto clave es que se mantienen las facultades de fiscalización de ARCA sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria.

En ese contexto, se redefine el concepto de "discrepancia significativa", que es el criterio que habilita a ARCA a impugnar una declaración jurada simplificada y revisar las declaraciones del Impuesto a las Ganancias.

Esa discrepancia se configurará cuando la impugnación arroje un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos no inferior al 15 % respecto de lo declarado por el contribuyente.

En tanto, se establece que los contribuyentes que adhieran a este régimen simplificado deberán realizar sus operaciones a través del sistema financiero formal, utilizando medios autorizados por el Banco Central (BCRA) o la Comisión Nacional de Valores (CNV).

En cuanto a los últimos cambios aplicados en el dictamen, se acordó reducir un 25 % las multas por infracciones formales a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).

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