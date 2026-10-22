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Muestra de fotografías sobre la Reforma Constitucional de la Provincia de Santa Fe

"Miradas de la Reforma del 25" cuenta con 60 imágenes que se seleccionaron de entre casi 10.000 que publicó la prensa oficial. Y en su archivo quedaron otras 80.000.

A través del lente de ocho fotógrafos, una exposición en el Senado santafesino rescata las miradas y momentos clave que marcaron la histórica reforma de 2025. Foto: Gentileza Senado de Santa Fe.A través del lente de ocho fotógrafos, una exposición en el Senado santafesino rescata las miradas y momentos clave que marcaron la histórica reforma de 2025. Foto: Gentileza Senado de Santa Fe.
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Una foto por cada uno de los días que duraron las deliberaciones se lucen, desde este jueves 22 de octubre, en el hall central del Palacio Legislativo de Santa Fe.

Son sobre todo rostros de los convencionales en el ámbito de las deliberaciones en los plenarios en el recinto de la Cámara de Diputados, en las extensas sesiones de las comisiones y de algunas escenas de las multitudinarias audiencias públicas que precedieron al inicio de la Reforma.

Muestra de fotografías sobre la Reforma Constitucional de la Provincia de Santa Fe. Foto: Gentileza Senado de Santa Fe.En el hall central del Palacio Legislativo se inauguró la muestra fotográfica "Miradas de la Reforma del 25", organizada por la Cámara de Senadores de Santa Fe en el marco del primer aniversario de la reforma constitucional. Foto: Gentileza Senado de Santa Fe.

De entre las caras de quienes redactaron el nuevo texto constitucional, en alguno casos miran al lente de la cámara y por lo tanto a quienes recorran la muestra "Miradas de la Reforma del 25", organizada por la Cámara de Senadores.

En esos ojos, siempre vivos, en tan pocas ocasiones distendidos, se reconoce a los dirigentes políticos del oficialismo y de la oposición que supieron construir acuerdos y darle un muy fuerte consenso mayoritario a la nueva Carta Magna.

Muestra de fotografías sobre la Reforma Constitucional de la Provincia de Santa Fe. Foto: Gentileza Senado de Santa Fe.El Palacio Legislativo exhibe ahora una selección de retratos que capturan las emociones, gestos y acuerdos de los convencionales que reformaron la Constitución. Foto: Gentileza Senado de Santa Fe.

Son las miradas del poder político provincial, que alguna vez podrá ver hacia atrás y decirse que son parte de la generación que pudo hacerlo, de concretar la reforma después de tantos y tantos intentos. Sus miradas a cámara resultan, en la suma de la muestra, una devolución a otra mirada, la de quien tomó las fotos.

Curaduría

Durante el acto en que se presentó el trabajo, que surgió de una inquietud de la Oficina de Prensa de la Cámara de Senadores, se brindaron algunas cifras más que significativas.

Se colgaron 60 fotos y la Convención duró 59 días. Sólo una de las imágenes -que fue mencionada por todos los oradores-, corresponde al exterior de la Legislatura y otros lugares donde transcurrieron las reuniones. Se trata de las flores y los mensajes de dolor y admiración para con la convencional electa que falleció antes de asumir, Alejandra "Locomotora" Oliveras.

Muestra de fotografías sobre la Reforma Constitucional de la Provincia de Santa Fe. Foto: Gentileza Senado de Santa Fe.Con curaduría de Belén Bassi, la exhibición reconoce el trabajo de ocho fotógrafos del equipo de comunicación institucional y prioriza las expresiones humanas en plenarios y comisiones, incluyendo un homenaje a la convencional electa Alejandra "Locomotora" Oliveras. Foto: Gentileza Senado de Santa Fe.

Una foto por cada día, pero de entre casi 10.000 que fueron efectivamente publicadas en la página web oficial de la Convención. Y en los archivos del equipo de trabajo que coordinó las imágenes hay más de 80.000 que no se han vuelto a revisar.

Disparos

Toda fotografía, como toda mirada, es un recorte de la realidad y por eso importa tanto la profundidad, honestidad y las intenciones de esos registros. Con apenas 60 sobre decenas de miles, la curaduría a cargo de Belén Bassi (ese segundo recorte) ha optado por narrar las expresiones faciales de los convencionales..

Muestra de fotografías sobre la Reforma Constitucional de la Provincia de Santa Fe. Foto: Gentileza Senado de Santa Fe.La exposición reúne 60 imágenes seleccionadas entre un archivo de más de 80.000 tomas, que retratan los rostros, debates y acuerdos alcanzados por los convencionales constituyentes a lo largo de los 59 días de sesiones. Foto: Gentileza Senado de Santa Fe.

Son fotos desde y para la actividad oficial. No hay gestos altisonantes aunque en los debates estuvieron presentes, ni bocas en algún grito, que no faltaron. Pero son fotos que, como dijo el responsable del área de Comunicación Institucional y Prensa del Senado, Oscar Nicolet, "nos hablan, dicen algo, sugieren".

Muestra de fotografías sobre la Reforma Constitucional de la Provincia de Santa Fe. Foto: Gentileza Senado de Santa Fe.La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de octubre, con horario extendido durante la Noche de los Museos. Foto: Gentileza Senado de Santa Fe.

La muestra reconoce el trabajo de los ocho fotógrafos que integraron el equipo de comunicación de la convención: Emilia Gauna, Ángel Quijano, Lourdes Favre, Juan Martín Alfieri, Santiago Rico, Mauricio Garín, José Grimoldi y Pablo Ferraro.

Discurso de Michlig

El acto de apertura de la exposición fue encabezado por el presidente provisional de la Cámara alta, Felipe Michlig, quien destacó la labor cotidiana de quienes viven de las fotografías y de la información.

El senador por San Cristóbal expresó su orgullo por el resultado de la reforma constitucional y sostuvo que Santa Fe cuenta con "la Constitución más moderna, más actualizada de la República Argentina".

El presidente provisional también repasó algunos de los cambios institucionales impulsados a partir de la reforma y señaló que el proceso continúa con el tratamiento de leyes destinadas a adecuar el funcionamiento de las instituciones provinciales, entre ellas las nuevas normas vinculadas al régimen electoral y a la organización de municipios y comunas.

Muestra de fotografías sobre la Reforma Constitucional de la Provincia de Santa Fe. Foto: Gentileza Senado de Santa Fe.El acto de apertura estuvo encabezado por el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, quien destacó la labor de los trabajadores de prensa y celebró la obtención de la Constitución más moderna del país, adelantando que el proceso continúa con la sanción de leyes de adecuación institucional. Foto: Gentileza Senado de Santa Fe.

Asimismo, valoró el trabajo colectivo que hizo posible la reforma y destacó la importancia de preservar su memoria. "Nos llena de orgullo tener personas como ustedes que han dado lo mejor", expresó al dirigirse a quienes integraron los equipos de trabajo y comunicación, así como a los periodistas que acompañaron el desarrollo de la Convención.

Nicolet explicó que la iniciativa surgió desde la repartición que encabeza con el propósito de reconocer la tarea de quienes integraron el equipo de comunicación de la Convención Reformadora.

En ese marco, agradeció a las autoridades de la Cámara por acompañar el proyecto, a los integrantes de los equipos de comunicación y ceremonial y a todas las personas que colaboraron con la organización de la muestra.

La inauguración se enmarca en las actividades que destacan el primer aniversario de la Reforma Constitucional de 2025. En ese sentido, Michlig adelantó que el 29 de octubre se prevé realizar un acto conmemorativo en la Legislatura provincial.

La muestra permanecerá abierta al público hasta el 30 de octubre, de lunes a viernes de 8 a 20, y el sábado 24 de octubre de 18 a 22, en el marco de la Noche de los Museos.

Además de Michlig, participaron los senadores Esteban Motta, Raúl Gramajo y Rodrigo Borla, junto con autoridades de la Cámara. ex convencionales constituyentes, el presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas, Adolfo Schweighofer, representantes de la Asociación del Personal Legislativo, periodistas y público en general.

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