El senador nacional por Santa Fe Marcelo Lewandowski estará al frente de la comisión de Industria y Comercio de la Cámara alta por segundo año consecutivo, una propuesta que agradeció a sus pares del bloque justicialista.
Lewandowski: “Hoy hay que legislar para que las empresas no sigan cerrando”
El senador nacional santafesino (PJ) estará al frente por segundo año de un espacio estratégico en un momento crítico para el sector de la producción. Proyecto de Ley de Salvataje en agenda y un “super Rigi” que no beneficia a las pymes.
“La producción significa empleo para nuestra gente. Sin industria y comercio no hay desarrollo posible”, advirtió al momento de asumir.
Respecto del año 2025 hay dos cambios: el primero es que por entonces la comisión fue conformada recién en el segundo tramo del año; aún así alcanzó para reunir al sector metalúrgico, desde empresas hasta trabajadores.
También logró acercar a todos los sectores de biocombustibles, tema que este año volvió a ganar centralidad pero desde varios proyectos, entre ellos el de Patricia Bullrich (LLA) y Flavia Royón (Primero los salteños).
Lo segundo que cambió es que este año el escenario es mucho más complejo: entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, desaparecieron 24.046 firmas empleadoras en todo el país, lo que equivale a una caída del 4,4%. En el último año, el derrumbe se profundizó y cerraron más de 13.000, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT)
“Estamos trabajando en una ley de emergencia (de Salvataje) que presentó Jorge Capitanich (Chaco) y acompañó el bloque, para que sea la caja de resonancia del comercio y la industria nacional que tan mal lo está pasando”, a la sombra de la apertura de importaciones y el aumento de tarifas, entre otros factores, contó en diálogo con El Litoral.
- ¿En qué línea va el proyecto de emergencia?
- Tiene varios indicadores pero funciona como una suerte de “bombero” para proteger a las empresas, se terminen las ejecuciones contra la pymes, que tengan plazos ante el ARCA, el congelamiento de servicios públicos, porque todo tiene que ver con lo laboral. El objetivo es que no se sigan cerrando empresas.
La situación cada vez se agrava más. Yo había presentado un proyecto de ley de inversiones productivas pero eso ya quedó como un mero deseo de descontar ganancias a quienes inviertan: hoy, insisto, hay que tratar de que no sigan cerrando. Entonces, el proyecto habla de eso, de poner un freno a las ejecuciones, a los aprietes fiscales del ARCA, a servicios públicos.
También pedimos que las empresas adhieran a este conjunto de beneficios fiscales y evitar despidos mientras estén dentro de ese régimen.
- ¿Cuándo podrían llevar este tema a debate?
- Si los libertarios con sus aliados no abren el juego y siguen haciendo lo que quiere el Ejecutivo, no vamos a tener el número. Pero vamos a insistir y a traer a las distintas cámaras para que debatan en nuestra comisión: CAME, UIA, representaciones metalúrgicas y entidades que nuclean a nivel nacional a los sectores empresarios para que vengan a exponer al Senado.
- ¿Se está trabajando a la par de Diputados donde el tema pymes y producción tienen una fuerte presencia en comisiones?
- CAME hizo una presentación en Diputados. Pero cualquier proyecto tiene que salir en una cámara y llevarlo a la otra. Estamos trabajando en espejo algunas iniciativas que tienen que ver con deudas con tarjeta de crédito y endeudamiento.
La diputada de Tierra del Fuego Andrea Freites (UxP) presentó un proyecto en esa línea y lo sumamos como espejo en el Senado.
Lo que estamos haciendo, independientemente de reclamar, es buscar iniciativas que puedan salir a afrontar esta situación, sabiendo que tenemos minoría en las dos cámaras y que hay un sector mayoritario que prefiere aliarse al gobierno y no solucionar los problemas de la gente, la defensa de la industria y el comercio nacional.
- ¿Evalúan que el Rigi y el “súper” Rigi no está trayendo soluciones a las pequeñas empresas ni al kiosco de la esquina?
- No, porque el super Rigi es para profundizar la diferencia entre los “grandes grandes” y el resto. Eso puede surtir efecto en un sector que no abarca a todo el empresariado nacional, a los que estaría dejando afuera.
Incluso con la alternativa que se dio en el “mini” Rigi que se presentó cuando salió la Ley de Reforma Laboral, deja afuera a las empresas más chicas, a un sector del empresariado que tienen 10, 12 empleados y no llegan al piso de facturación.
Alianzas y temas pendientes
En otro tramo de la charla, el senador advirtió que “al oficialismo se le empieza a complicar” y que la alianza estratégica con las provincias “no se cuánto más les puede durar”.
“A algunos proyectos les ponen títulos con los que parece que nadie va a estar en contra”. “Lo vemos en la Ley de inviolabilidad de la propiedad privada (cuyo tratamiento finalmente se suspendió en la sesión del jueves): Claro que estoy a favor de la propiedad privada pero el titulo no refleja lo que contiene una ley que es muy compleja de votar. Por eso vamos a presentar un dictamen de minoría”, señaló para insistir con que “el crecimiento tiene que ser con la gente adentro”.
- Mientras tanto, la agenda en las cámaras está centrada en los proyectos del Ejecutivo.
- Entre el oficialismo y los aliados tienen mayoría en las comisiones, sacan los despachos y estos son los que se debaten en las sesiones. Acá no se trata solo de libertarios: el radicalismo, el Pro y los partidos provinciales son aliados del gobierno en un 90 %. Son muy pocos los temas que le votaron en contra.
Cuando el Ejecutivo manda leyes y no tiene las alianzas, como en el caso de Zona Fría (que tiene media sanción en Diputados), no llega a comisiones porque seguramente no están los votos para tratarlas.