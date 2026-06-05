Reelecto en la comisión de Industria y Comercio

Lewandowski: “Hoy hay que legislar para que las empresas no sigan cerrando”

El senador nacional santafesino (PJ) estará al frente por segundo año de un espacio estratégico en un momento crítico para el sector de la producción. Proyecto de Ley de Salvataje en agenda y un “super Rigi” que no beneficia a las pymes.