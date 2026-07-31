La Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe otorgó media sanción a un proyecto de ley del senador Armando Traferri (PJ-San Lorenzo) que busca establecer la obligación de contar con personal de serenos "en todas las embarcaciones comerciales e industriales, nacionales o extranjeras, de 2.000 toneladas de registro total o más, que se encuentren amarradas en puertos fluviales y marítimos de uso público o privado bajo jurisdicción provincial".
Media sanción para obligar a buques a contar con serenos en puertos santafesinos
Por año atracan en puertos del sur provincial unas 3.000 naves. La liberalización no ha previsto quien controlará sus desechos en aguas locales.
El texto pasa a Diputados y se presenta como una forma de fortalecer las condiciones de seguridad en la actividad portuaria y establecer medidas preventivas en buques de gran porte.
La iniciativa no crea nuevas obligaciones a las empresas navieras sino que resguarda las que hasta aquí han existido, para el transporte fluvial y de ultramar.
Se trata de impulsar una norma provincial ante la desregulación nacional en la materia, que solo invoca los costos de las empresas del sector, sin considerar los efectos laborales en el territorio santafesino.
Medio ambiente expuesto
El legislador señaló desde su banca que en el año atracan unos 3.000 buques de gran porte en el sur de Santa Fe y que cada uno debe contar con un sereno habilitado que colabora con la Prefectura en la seguridad.
Explicó que, por ejemplo, su labor consiste en verificar que se cumplan pautas ambientales para el cuidado de las aguas del río Paraná.
Dijo que sin la presencia de un sereno habilitado las embarcaciones pueden arrojar al curso fluvial sus aguas sucias cargadas de residuos oleosos y contaminantes que se acumulan en la cecina.
Y que lo mismo puede suceder con las utilizadas como lastre, bajo cubierta, que se mezclan con desechos tóxicos propios de las cargas fumigadas.
Traferri indicó que sin serenos esas prácticas van a aumentar con el consiguiente daño medioambiental.
Debut
El tratamiento de este proyecto constituyó además el primer voto realizado mediante el nuevo sistema informático implementado en el Recinto de Sesiones, en el marco del proceso de modernización tecnológica de la Cámara.
Preocupación
En otro tramo de la sesión, Traferri expresó su preocupación por el cierre de la planta de caucho sintético de Pampa Energía, ubicada en Puerto General San Martín, departamento San Lorenzo. Señaló que la medida afectaría a unas 150 familias y advirtió que el país perdería su única fábrica de caucho sintético, un insumo fundamental para la industria del neumático.
Además, manifestó su acompañamiento a los trabajadores y sus familias ante la incertidumbre generada por la decisión, y cuestionó —según expresó— la falta de acciones para evitar despidos y cierres de empresas en el corredor portuario santafesino y en otras regiones del país.