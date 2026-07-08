Disciplina fiscal a rajatablas

Milei quiere establecer un “cierre del Estado” cuando se agota el Presupuesto

Se inspira en el modelo estadounidense de “shutdown”, pero con lógica propia. Está vinculado a la prohibición al Banco Central de emitir para financiar déficit, y con otro paquete de normas que enviará al Congreso. Qué implica y qué consecuencias podría tener.