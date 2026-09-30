El proyecto de ley de Defensa de Soberanía Nacional comienza este miércoles su debate en la Cámara de Diputados, al menos en un plenario de comisiones al que fueron invitadas autoridades del gobierno nacional.
Con tres referentes del gobierno, arranca el debate por la ley de Soberanía Nacional
Las comisiones fueron citadas para el mediodía. El objetivo del gobierno es lograr un rápido paso por el Congreso, aunque la amplitud de temas propuestos, que incluyen la modificación y derogación de varias leyes, anticipan debate.
Se trata de Paula Taddei, secretaría Legal y Técnica; Juan Ignacio Stampalija, Secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía y el Gral. Jorge Puebla, Secretario de Estrategia y Asuntos Militares.
El plenario reunirá a las autoridades e integrantes de Defensa Nacional, de Legislación Penal y de Relaciones Exteriores y Culto; las tres presididas por legisladores de La Libertad Avanza.
Se trata de la primera reunión informativa luego del ingreso del extenso proyecto de ley que presentó el propio Presidente Javier Milei en cadena nacional el 3 de septiembre.
El tratamiento del tema fue pedido con urgencia por el presidente Javier Milei, quien confía en lograr adhesión a un tema que considera de suma urgencia para el país. La gestión nacional insiste en un escenario actual de amenazas y riesgos para la seguridad nacional, cuestión que se suma al conflicto suscitado por la explotación de petróleo en aguas argentinas por parte del Reino Unido.
Sin embargo, son más de 130 artículos distribuidos en 8 títulos que establecen una amplísima lista de temas: desde sanciones mayores a las previstas por la explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina hasta multas por operar con empresas no autorizadas. Desde la creación de un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el mandatario hasta cambios en el régimen de financiamiento de los partidos políticos.
Si bien el punto de partida es la reivindicación de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur como parte del territorio nacional, son varias leyes las que se derogan o modifican y no parece que el debate fluya sin sobresaltos para el oficialismo.
Según consignan medios especializados, la intención del oficialismo es emitir dictamen el martes 6 de octubre para que el proyecto pueda ser debatido en una sesión prevista para el día siguiente.
Varios artículos suscitaron particular escozor: uno de ellos es el 111 que incorpora al Código Penal una nueva figura delictiva vinculada a la denominada injerencia extranjera en la vida política e institucional argentina.
En concreto, y según detalla el sitio especializado Parlamentario.com, crea el artículo 225 bis y establece penas de 5 a 12 años de prisión para quien, actuando por cuenta, bajo órdenes o con financiamiento total o parcial de un Estado, organización o agente extranjero, impulse acciones destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva, o bien promueva o financie actos de violencia o sabotaje contra el Estado argentino o sus habitantes
En cuanto al Consejo de Seguridad Nacional, tendrá como miembros permanentes al el presidente de la Nación; el jefe de Gabinete; el ministro de Relaciones Exteriores; el ministro de Defensa; el ministro de Economía; el secretario de Inteligencia de Estado (SIDE), y el titular de la Secretaría Legal y Técnica. De algunas de esas reparticiones surgen los invitados al plenario de este miércoles.