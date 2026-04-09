El Socialismo de Santa Fe celebrará el próximo sábado un nuevo Congreso provincial. La deliberación será en el Paraninfo de la Universidad del Litoral y en la previa al proceso de renovación de autoridades que experimentará la fuerza a principios de mayo.
Sin "líderes salvadores", el socialismo prepara un nuevo congreso provincial para el sábado
Se analizará el escenario provincial y nacional, que ya opera como parte de la "previa" al año electoral 2027. Se prevé la presencia de más de 700 dirigentes. A principios de mayo, el partido renovará sus autoridades.
En diálogo con El Litoral, Joaquín Blanco, presidente del PS, adelantó que más de 700 dirigentes de los 19 departamentos de la provincia participarán del encuentro. "Es un Congreso muy importante porque hace a la vida interna de un partido que cuidamos mucho y que implica tener a todos nuestros cuerpos orgánicos en marcha y en pleno funcionamiento", destacó.
- ¿Cuál es el objetivo del encuentro?
- Además de analizar internamente el funcionamiento del partido, aspiramos a poder debatir sobre la realidad nacional y provincial. Somos un partido que cree en el debate horizontal entre sus referentes y entre sus militantes. Creemos en la formación continua de nuestros cuadros y también estamos convencidos de que en una provincia libre y heterogénea como Santa Fe, esa diversidad tiene que estar representada dentro Socialismo. Somos un partido de la transformación de la realidad; no somos un partido que comentamos lo que pasa testimonialmente. Estamos para transformarla, para incidir, para ser parte… En ese marco nos llega este congreso, en un muy buen momento del Partido Socialista.
- Estamos en la previa de un año electoral. ¿Será ello también tema de análisis?
- Todo el detalle electoral y la discusión sobre la política de alianzas en el partido se va a dar seguramente en el propio año 2027. Pero sí nos preparamos todos los días para poder representar a más santafesinos y de mejor manera. En un momento en el que la gente desconfía de la política, en un momento en el que el relato libertario muestra enormes fisuras y genera enormes fragmentos en la sociedad y ante el evidente fracaso del modelo anterior (el kirchnerista), estamos convencidos de que hace falta una propuesta progresista de centro izquierda que convoque a los sectores populares, medios; que defiende la salud y la educación pública, que crea en el acceso a la vivienda, la transparencia y la ética pública. Esos son los valores históricos del Socialismo. Tenemos que seguir marchando y adaptándonos a los desafíos.
- ¿Cómo se genera esa adaptación?
- Para seguir representando a los santafesinos y siendo una voz autorizada, hace falta incidir; ser más y mejores. Y eso se logra con un partido funcionando. Acá no va a venir ningún líder salvador. No creemos en los líderes salvadores porque le ha ido muy mal a la Argentina cuando confió el liderazgos absolutos. Vemos en las construcciones colectivas que el Partido Socialista tiene, un lugar muy destacado. Y los queremos seguir ocupando en el futuro, a partir de esta mentalidad de ir para adelante. Estamos para seguir creciendo y obviamente, para seguir fortaleciendo Unidos, que es esta experiencia a nivel provincial que fue muy exitosa electoralmente, y nos permitió gobernar la provincia, tener mayoría legislativa y a la mayoría de los intendentes. Todos los días rendimos examen a partir de esas responsabilidades que logramos como Unidos. La gente no va a votar cada dos años y se olvida de sus gobernantes. Todos los días te exigen que seas un poquito mejor que el día anterior y cuando te equivocas, te lo marcan. Con ese nivel de exigencia de la gente, tenemos que ser exigentes para con nosotros mismos; rever las cosas que se hacen mal, mejorarlas… Y para eso, lo mejor es el funcionamiento de los partidos y ámbitos como los congresos, donde horizontalmente podamos discutir las cosas mirándonos a los ojos. Porque uno puede tener diferentes opiniones sobre un tema, pero dentro del Partido Socialista no hay un sólo hecho de corrupción. No hay ningún dirigente socialista que se haya enriquecido por la corrupción pública y eso nos da mucha tranquilidad y autoridad moral para poder hablarnos entre nosotros, y a la sociedad.
- ¿Cómo atraviesan el proceso de renovación de autoridades?
- El 8 de mayo tenemos la presentación de listas y estamos en el año en el que el Partido Socialista cumple 130 años en la Argentina. En estas décadas, pasó de todo; tuvimos un Socialismo fuerte, un Socialismo débil, un Socialismo unido, un Socialismo dividido… Bueno, esta fecha encuentra al Socialismo de Santa Fe en un muy buen momento… Después de haber dado vuelta la página; después de haber perdido a líderes como Miguel Lifschitz, el partido emerge nuevamente con figuras como la de Clara García, pero también con un montón de dirigentes territoriales, intendentes, presidentes comunales, concejales… Con una capilaridad en el territorio muy importante que se prepara para ver qué viene. Es en ese camino que nos encuentra este congreso. Y aspiramos a que la renovación de autoridades refleje la heterogeneidad, pero también la unidad del Partido Socialista que quiere seguir creciendo y siendo protagonista. Un Socialismo que está todos los días con una actitud de ir por más, disconforme con esta realidad social y económica que nos duele, y que queremos cambiar.