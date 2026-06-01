Conectividad

Starlink obtuvo permiso para expandir su servicio de internet satelital en Argentina

La autorización fue otorgada por el Enacom y permitirá a la empresa de internet satelital de Elon Musk operar en nuevas bandas de frecuencias que todavía no estaban atribuidas al servicio fijo satelital en el país. La medida busca ampliar la capacidad de prestación y mejorar la conectividad en distintas regiones.