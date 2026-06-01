El Gobierno nacional avanzó con una nueva autorización para la expansión de Starlink en Argentina. A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) habilitó a la compañía a operar de manera excepcional en segmentos de frecuencias que aún no estaban asignados formalmente al Servicio Fijo por Satélite dentro del territorio nacional.
Starlink obtuvo permiso para expandir su servicio de internet satelital en Argentina
La autorización fue otorgada por el Enacom y permitirá a la empresa de internet satelital de Elon Musk operar en nuevas bandas de frecuencias que todavía no estaban atribuidas al servicio fijo satelital en el país. La medida busca ampliar la capacidad de prestación y mejorar la conectividad en distintas regiones.
La medida representa un nuevo paso en el crecimiento de la empresa de internet satelital impulsada por Elon Musk y se suma a una serie de decisiones regulatorias adoptadas durante los últimos años para ampliar la oferta de conectividad satelital en Argentina.
Según lo establecido por la resolución oficial, la autorización fue otorgada con carácter de excepción y estará sujeta al cumplimiento de distintos requisitos técnicos y regulatorios definidos por el organismo nacional de telecomunicaciones.
Qué permite la nueva autorización otorgada por el Enacom
La resolución publicada este lunes autoriza a Starlink Argentina a operar en segmentos de frecuencias solicitados por la compañía que todavía no estaban atribuidos al Servicio Fijo por Satélite en Argentina.
Desde el sector de telecomunicaciones explican que este tipo de permisos resulta clave para incrementar la capacidad de transmisión de datos y sostener el crecimiento de usuarios que utilizan servicios de internet satelital.
La autorización no implica una liberalización total del uso de esas frecuencias. El Enacom estableció una serie de condiciones técnicas que la empresa deberá cumplir para mantener vigente el permiso otorgado.
Entre ellas figura la obligación de adecuar sus operaciones a futuras normativas nacionales e internacionales y a las recomendaciones que emita la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
Además, la compañía deberá coordinar técnicamente el uso del espectro con otros operadores actuales o futuros para evitar interferencias en las comunicaciones.
Especialistas del sector señalan que el uso de nuevas bandas permite ampliar la capacidad de las estaciones terrestres y mejorar el rendimiento de la red satelital, especialmente en zonas donde la demanda de conectividad viene creciendo de manera sostenida.
La autorización se enmarca dentro de una política de apertura del mercado satelital impulsada por el Gobierno nacional y respaldada por diversas modificaciones regulatorias realizadas desde 2024.
El avance de Starlink y el crecimiento del internet satelital
La presencia de Starlink en Argentina comenzó a consolidarse durante los últimos años mediante distintas habilitaciones otorgadas por el Enacom. En 2024 el organismo autorizó el ingreso de la compañía junto a otros operadores globales de internet satelital como OneWeb y Kuiper.
El objetivo oficial fue ampliar las alternativas tecnológicas disponibles para brindar conectividad en regiones donde el despliegue de fibra óptica o redes móviles resulta más complejo.
El internet satelital se presenta como una de las principales herramientas para reducir las dificultades de acceso en áreas rurales, localidades alejadas de los grandes centros urbanos y sectores productivos que requieren conexión permanente.
En Argentina, este tipo de servicios comenzó a ganar protagonismo especialmente en actividades agropecuarias, turísticas, mineras y energéticas ubicadas en zonas de difícil cobertura.
La expansión de Starlink también se vincula con el fuerte crecimiento global que registró la compañía durante los últimos años. Su red opera mediante miles de satélites de órbita baja que permiten ofrecer acceso a internet con menores niveles de latencia respecto de sistemas satelitales tradicionales.
El avance de esta tecnología generó una creciente competencia dentro del mercado de telecomunicaciones. Desde el Gobierno sostienen que una mayor cantidad de prestadores favorece la oferta de servicios y amplía las opciones disponibles para usuarios particulares, empresas e instituciones.
La nueva autorización otorgada por el Enacom se produce en un contexto de transformación del sector, donde la conectividad aparece como un recurso estratégico para el desarrollo económico y social.
Por ahora, la resolución ya quedó formalmente publicada y habilita a Starlink a continuar ampliando su infraestructura operativa bajo supervisión regulatoria. El desafío para la compañía será ahora aprovechar estas nuevas capacidades técnicas para incrementar la cobertura y responder a una demanda que sigue creciendo en distintos puntos del país.