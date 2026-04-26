Legisladores, personal de las cámaras de Senadores y de Diputados así como cronistas parlamentarios tienen una tarjeta magnética que permite el ingreso al Palacio Legislativo y de acuerdo a las funciones de cada titular, ingresar a determinadas dependencias.
Legislatura
La tarjeta de Bastia
El debut del nuevo subsecretario parlamentario en Diputados dejó una curiosidad administrativa que no pasó inadvertida entre legisladores y empleados.
Legislatura de la provincia de Santa Fe. Crédito: Fernando Nicola
Jeremías Bastia fue designado subsecretario Parlamentario de la Cámara de Diputados y este jueves tuvo su primera participación en apoyo a la presidencia en la última sesión. El joven profesional venía desempeñándose como secretario del bloque de senadores de la UCR. Pese al cambio de funciones y de cámara, Bastia siguió usando la tarjeta magnética del Senado y no pocos legisladores se lo hicieron saber. El subsecretario prometió cambiarla en la semana para exhibirla en la próxima sesión.
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