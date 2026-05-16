Desde que comenzó mayo, los hogares vulnerables que cumplieron con los trámites de inscripción en el registro de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) pueden recibir hasta dos ayudas del Gobierno Nacional, en meses fríos, de $9.593, por sendas garrafas en sus billeteras virtuales o aplicaciones bancarias electrónicas.
La Nación no ofrece una lista de comercios con las garrafas subsidiadas
Ante la falta de información oficial, El Litoral difunde direcciones de comercios de la capital provincial obtenidas por otras fuentes. La ayuda es de $9.593, hasta dos veces por cada mes frío.
Para ello, al momento de pagar el gas envasado se debe requerir al comercio un código QR que permite inscribir la solicitud de esa ayuda. Todo mediante el celular.
El sistema ideado por la Secretaría de Energía de la Nación luce impecable, a salvo de intermediarios que saquen algún provecho político o de otro tipo, pero tiene un talón de Aquiles: al menos por ahora, con temperaturas bajas en todo el país, no existe un sitio oficial donde obtener la una lista de comercios adheridos al procedimiento.
Se trata obviamente de una información clave respecto de dónde los beneficiarios de los subsidios focalizados que carecen de gas natural por redes y cumplieron su inscripción en los SEF pueden comprar sus garrafas, pagar por el total e iniciar el trámite para conseguir las ayudas de casi diez mil pesos. A los valores actuales es casi un tercio o más de cada compra.
El Litoral utilizó los canales habituales para requerir la información señalada, sin éxito. No hubo respuestas de los voceros de la Secretaría de Energía. Fuentes seguras confirmaron que no existe una lista oficial, por escrito, que en un documento o una forma más cómoda (por ejemplo en una aplicación) brinde esos datos.
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Más de 90 en toda la provincia
Por ahora solo con datos extraoficiales, que figuran en la aplicación bancaria Modo, es posible conocer la dirección de más de 90 puntos de venta la provincia de Santa Fe.
Es posible la nómina sea mayor. Y que se omitan comercios que sí cuentan con la adhesión necesaria para ofrecer a sus clientes las garrafas con subsidios focalizados, pero se carece de esa información.
En la ciudad capital, la mayoría de los comercios que cuentan con el QR de acceso a los subsidios para garrafas de 10 kg son estaciones de servicio.
Y sus direcciones son: avenida Juan José Paso 3500, bulevar Pellegrini y San Lorenzo, Italia y Javier de la Rosa, Mendoza y Francia, General Paz y Pasaje Koch, Aristóbulo del Valle y Estanislao Zevallos, bulevar Pellegrini al 2500, Facundo Zuviría al 5100, y en Rivadavia y Suipacha.
En Santo Tomé solo se sabe de una posibilidad: avenida del Trabajo al 2400. Ninguna sobre la Ruta Provincial 1 en la zona de la Costa (hasta San José del Rincón) y tampoco en otras zonas que carecen de gas natural como Arroyo Leyes.
En toda la provincia son más de 90 los puntos de venta que, en general, corresponden a estaciones de servicio.