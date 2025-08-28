Tarifas de Gas: suben el ítem que, sin beneficios, paga media provincia
La ciudad de Santa Fe y el centro norte no cuentan con los beneficios al consumo de gas natural en los hogares durante el invierno. El gobierno nacional aumentó a todos los usuarios el renglón de las boletas destinado a ese subsidio cruzado.
Suben el ítem que, sin beneficios, paga media provincia. Crédito: Archivo
Mediante una resolución del Ministerio de Economía, el gobierno nacional elevó de 6,6 % a 6,8 % la alícuota el subsidio cruzado en las tarifas de gas natural para otorgar beneficios en la llamada zona fría, de la que está excluida tanto la ciudad de Santa Fe como todo el centro norte de la provincia. En pocas palabras, solo en sur del mapa de la bota cuenta con los descuentos al consumo del combustible en los meses más fríos del año.
Como se sabe, la Ley 27.637, que fue sancionada durante la gestión anterior, creó una curiosa línea divisoria dentro del mapa de la bota que la parte en dos de un modo arbitrario, pero que no se ha modificado.
Suben las tarifas de gas. Crédito: Archivo
Ahora, la Resolución 1253/2025 que se publicó hoy en el Boletín Oficial eleva el recargo del 6,80 % se aplicará sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) por cada metro cúbico 9300 kcal que ingrese al sistema de ductos en el territorio nacional. La normativa especifica que este recargo deberá ser trasladado a las facturas por consumos finales de los usuarios de los servicios que se encuentren afectados. Obviamente, para las empresas distribuidoras o subdistribuidoras de gas natural ese cambio no conlleva ganancias ni pérdidas derivadas de su aplicación, ya que se trata de ítem de carácter tributario obligatorio y esas compañías, municipios o cooperativas actúan solo como agentes intermediarios.
Se eleva el recargo del 6,80 % se aplicará sobre el precio del gas natural. Crédito: Pablo Aguirre
El Ministerio de Economía fundamenta esta decisión en la expectativa de una mayor necesidad de fondos para "financiar el régimen de compensaciones del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas".
La medida se enmarca en la llamada "Emergencia del Sector Energético Nacional y un proceso de reestructuración de los regímenes de subsidios a la energía", donde el Estado Nacional ha decidido no efectuar los aportes que antes funcionaban como un subsidio generalizado a toda la demanda.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.