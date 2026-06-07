Mediante media docena de proyectos de ley, el senador radical por Iriondo, Hugo Rasetto, propuso encomendar al Poder Ejecutivo el diseño y la construcción de una obra, monumento o espacio conmemorativo de distintas personalidades en sendas localidades del sur.
Tiro de perdigones
El senador Rasetto impulsa homenajes a figuras como Alfonsina Storni y Carlos Sylvestre Begnis en localidades del sur, buscando reconocimiento cultural.
Obviamente, la producción de proyectos de Rasetto se destaca por otros asuntos de fondo y de interés provincial, pero l en la última lista de los Asuntos Entrados al Senado llamó la atención que solicite que la escritora Alfonsina Storni sea recordada en Bustinza, que el párroco Armando Amirati lo sea en Cañada de Gómez, que el ex gobernador Carlos Sylvestre Begnis tenga su bronce en Salto Grande, que la la docente Fanny Giordano una referencia urbana en Villa Eloísa, que el artista plástico Ricardo Cinalli sea destacado con una inversión de la provincia en Salto Grande y lo mismo con la docente Goritzia Ada Piccinini en Cañada de Gómez.
También, mediante comunicaciones hubo más de estas peticiones en sesiones anteriores para otras localidades de Iriondo. Esta vez parece haber tirado con escopeta como para ver si con la perdigonada de proyectos logra algún acierto.