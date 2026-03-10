Medidas de control

Santa Fe comenzó a usar tobilleras electrónicas: cómo funciona el dispositivo

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, explicó que la herramienta busca reforzar el cumplimiento de la distancia en casos de violencia y anticiparse a situaciones de riesgo. Según indicó, la provincia ya colocó los primeros dispositivos y su aplicación dependerá de la evaluación técnica y de la decisión de la Justicia en cada caso.