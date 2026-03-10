Santa Fe comenzó a usar tobilleras electrónicas: cómo funciona el dispositivo
El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, explicó que la herramienta busca reforzar el cumplimiento de la distancia en casos de violencia y anticiparse a situaciones de riesgo. Según indicó, la provincia ya colocó los primeros dispositivos y su aplicación dependerá de la evaluación técnica y de la decisión de la Justicia en cada caso.
Las tobilleras refuerzan las medidas de distancia ordenadas por la Justicia.
El ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, se refirió a la implementación de tobilleras electrónicas en el marco de la presentación de los datos del Observatorio de Seguridad Pública sobre hechos violentos por razones de género. Durante su exposición, explicó cómo se comenzó a aplicar esta herramienta y cuáles son los criterios para su utilización.
El funcionario indicó que el objetivo de estos dispositivos es reforzar las medidas de protección en situaciones de violencia, especialmente en contextos donde los hechos ocurren en el ámbito privado.
Cococcioni explicó que los datos del Observatorio permitieron identificar que una parte importante de los hechos violentos ocurre dentro de las viviendas. En ese sentido, señaló que las políticas de seguridad implementadas en los últimos años lograron impactar en los delitos que suceden en espacios públicos.
“El contexto y el lugar de comisión de las muertes violentas es un dato fundamental. Una política pública enfocada en el patrullaje urbano, la investigación criminal y el control del sistema penitenciario pudo contribuir a reducir aquellos hechos que se producen en el espacio público”, afirmó.
Pablo Cococcioni habló sobre la implementación de tobilleras electrónicas. Créditos: Flavio Raina
Sin embargo, el ministro aclaró que los casos que ocurren dentro de los hogares requieren otro tipo de herramientas. “Aquellos hechos que se producen en el contexto doméstico, dentro de la vivienda de la víctima, ameritan un abordaje diferenciado”, expresó.
En ese marco, explicó que uno de los recursos que se comenzó a implementar es el uso de dispositivos electrónicos de control para garantizar el cumplimiento de medidas judiciales.
Tobilleras parareforzar
El ministro detalló que la provincia adquirió dispositivos electrónicos durante el segundo semestre del año pasado con el objetivo de utilizarlos en casos vinculados a medidas de restricción o distancia.
“Durante el segundo semestre del año pasado la provincia adquirió un paquete de dispositivos tanto domiciliarios como duales para casos de medidas de distancia”, indicó.
Asimismo, confirmó que el sistema ya comenzó a aplicarse en algunos casos puntuales. “Ya se empezó con dos utilizaciones. Hay dos tobilleras colocadas en la provincia de Santa Fe”, explicó.
Cococcioni remarcó que la implementación será gradual y dependerá de las decisiones judiciales. “Esto entendemos que va a ser gradual a medida que se vayan presentando los casos”, sostuvo.
El funcionario agregó que la herramienta busca actuar de manera preventiva para evitar situaciones extremas. “Es una herramienta anticipatoria que tiene la expectativa muchas veces de cortar ese ciclo de violencia antes de que se produzca un desenlace fatal”, afirmó.
Disponibilidadde dispositivos
El titular de la cartera de Seguridad detalló que el gobierno provincial cuenta actualmente con un total de 500 dispositivos disponibles para su utilización. “La provincia de Santa Fe dispone de 300 dispositivos domiciliarios y 200 dispositivos duales”, precisó.
La provincia dispone de 500 dispositivos electrónicos.
No obstante, aclaró que su utilización requiere un análisis previo tanto técnico como jurídico. “Cada tobillera, cada dispositivo va precedido de un análisis de viabilidad técnica. Tenemos que ver, por ejemplo, si en el domicilio hay señal o si las condiciones permiten sostener la medida de distancia”, explicó.
También subrayó que la decisión final depende siempre de la Justicia. “Después la viabilidad jurídica la analizan las partes en el marco de un proceso penal y un magistrado lo decide”, indicó.
En ese sentido, explicó que el ministerio no interviene en la etapa judicial previa. “El Ministerio de Justicia y Seguridad no es parte en ese proceso. Una vez que un juez dice ‘Colóquese la tobillera’, ahí llega el oficio y nosotros la colocamos”, señaló.
Primeras experiencias
Cococcioni informó que las primeras implementaciones se realizaron en la ciudad de Rosario. Según explicó, uno de los casos continúa activo sin inconvenientes, mientras que el otro tuvo un desenlace particular.
“Las dos hasta ahora fueron en Rosario. Una sigue sin novedad y en el otro caso hay hasta un pedido de la propia persona que tiene la tobillera que manifestó que prefería ir a la cárcel porque lo habían llamado mucho cada vez que se salía de zona”, relató.
El ministro señaló que el sistema continuará evaluándose con el objetivo de medir su impacto en la prevención de la violencia. “Esperamos que en el año en curso pueda gradualmente seguir aplicándose en los casos que realmente lo amerite y vamos a ir monitoreando que el efecto se produzca”, concluyó.