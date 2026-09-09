Una modificación al Código de Faltas pone el foco en organizadores de "picadas"

En "Rebelde sin causa" (1955) Natalie Wood interpreta a Judy, un personaje clave para que dos jóvenes se desafíen y finalmente jueguen sus vidas en la "carrera de la gallina" (chickie run), que tiene como última meta el borde de un acantilado mortal. Entre los conductores está Jim, interpretado por James Dean, quien falleció en un accidente de tránsito dos meses después del rodaje.