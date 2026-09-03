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Inauguran la nueva Unidad Penitenciaria Nº 9 de Recreo

Uno de los pabellones será destinado a mujeres. Su puesta en funcionamiento permitirá descomprimir las comisarías de todo el departamento La Capital y otras unidades regionales. La actividad será transmitida por el canal oficial de YouTube del Gobierno Provincial.

El traslado de detenidos a la nueva Unidad Penitenciaria Nº 9 de Recreo. Crédito: Flavio RainaEl traslado de detenidos a la nueva Unidad Penitenciaria Nº 9 de Recreo. Crédito: Flavio Raina
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El Gobierno de la provincia de Santa Fe inaugura este jueves a las 9 horas, la Unidad Penitenciaria N° 9 en Recreo, en el departamento La Capital de la provincia de Santa Fe. El edificio cuenta con 891 plazas carcelarias y uno de sus pabellones destinado a mujeres, y permitirá descomprimir las comisarías de la región.

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En vivo

Entre la construcción y la tecnología dispuesta, la inversión alcanza los 80 millones de dólares. Esta nueva Unidad Penitenciaria forma parte del Plan de Infraestructura Carcelaria, que ejecuta la provincia prevé más de 7.000 plazas carcelarias nuevas durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro; más de las que se construyeron en toda la historia de Santa Fe.

De esta manera, las obras ejecutadas, en ejecución y proyectadas permitirán ampliar a más de 14.000 la capacidad de detención, lo que repercutirá en mayor control de la población penal, mejor organización de los perfiles criminales y una descompresión de los detenidos en comisaría; permitiendo que los policías estén en calle previniendo el delito y patrullando.

Traslado de detenidos a la nueva Unidad Penitenciaria Nº 9 de Recreo

Traslado de detenidos a la nueva Unidad Penitenciaria Nº 9 de Recreo

La UP 9 cuenta con tres subunidades penitenciarias completas, emplazadas en el predio conocido como Colonia Penal de Recreo, sobre calle Alberdi, entre Solís y la Ruta Nacional 11, con 475 celdas y capacidad total de 891 internos: 251 mujeres y 640 hombres.

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Plan de Seguridad Pública

El Plan de Seguridad Pública, “Método Santa Fe”, que implementa el Gobierno Provincial, incluye mayor control y espacio para los detenidos en el Servicio Penitenciario, y el diseño del patrullaje policial en cuadrículas, desde las nuevas Estaciones Policiales: tres en la capital santafesina y cinco en Rosario.

El traslado de detenidos a la nueva Unidad Penitenciaria Nº 9 de Recreo. Crédito: Flavio RainaEl traslado de detenidos a la nueva Unidad Penitenciaria Nº 9 de Recreo. Crédito: Flavio Raina
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