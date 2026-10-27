Las nuevas autoridades de la Convención provincial de la Unión Cívica Radical trabajan en la reforma de la carta orgánica partidaria para adaptarla a la Constitución de Santa Fe sancionada el año pasado y "con el objetivo de construir una organización más dinámica, transparente y que incorpore en su estructura institucional aquello por lo que siempre luchamos, terminar con la corrupción", marcó Juan Martín, convencional.
El radicalismo santafesino debate la modernización de su carta orgánica
La Convención lleva adelante reuniones en localidades del interior y plenarios en la sede partidaria. La necesidad de adecuar los textos internos a la nueva Constitución santafesina.
La mesa de la Convención es presidida por Carlos Suárez y ya hubo reuniones abiertas con afiliados radicales en Reconquista y en Venado Tuerto. "Estamos en un debate llano para que nuestro partido dé cuenta de una de las principales demandas que tienen los ciudadanos para con las organizaciones políticas", señaló el titular del cuerpo.
En ese marco, llegó a Santa Fe Gastón Marra para participar del conversatorio "Ficha limpia, transparencia y lucha contra la corrupción" donde además de afiliados estuvieron autoridades partidarias, entre ellos el titular del comité, Felipe Michlig. Marra se define como consultor en Integridad Pública y viene militando el concepto o el instituto de Ficha Limpia desde hace varios años.
Ficha Limpia es una iniciativa que busca prohibir que las personas con condenas penales por delitos de corrupción y contra la administración pública puedan ser candidatas a cargos electivos o ejercer funciones públicas.
"Santa Fe es una de las provincias donde más ha crecido Ficha Limpia, no solo para las candidaturas sino también fue adoptado para ser contratista y proveedor del Estado", dijo Marra en diálogo con El Litoral. Además de la ley, el concepto fue incluido en la Constitución santafesina. Ahora, en Mendoza, donde también está el instituto, los colegios se aprestan a pedir Ficha Limpia focalizado en delitos contra la integridad sexual o en violencia de género.
Marra explica que el concepto Ficha Limpia es una medida cautelar que se ejecuta por la vía electoral. Parte de la firma por parte de la Argentina, en 1984, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que señala que los derechos políticos se pueden reglamentar según determinadas causas y la condena por juez competente en proceso penal es una de ellas. En la Argentina se decidió mayormente la exclusión por un doble conforme de condena. "Implica que si una condena es apelada, y confirmada por otro tribunal, el ciudadano no podrá ser candidato", aclara.
El tema está a debate en el Congreso de la Nación hace mucho tiempo. Marra entiende que "no hay voluntad política de tratarlo este año. El oficialismo está muy interesado en la eliminación y suspensión de las PASO". Recuerda que el oficialismo presentó la reforma electoral con un montón de temas que en la idea original no incluyó Ficha Limpia. Hoy son 14 los proyectos en el Congreso, uno de ellos de la santafesina Gisela Scaglia.
"La realidad es que hay muchos políticos que te dicen que quieren Ficha Limpia pero por detrás hacen todo lo posible para que no salga". En los hechos, el instituto está en una docena de provincias y fue incluido en las constituciones de Santa Fe y de Jujuy.
A Marra le entusiasma que así como en Santa Fe se expande a los contratos con el Estado, en Mendoza a los colegios y en Chubut lo llevaron al sector pesquero.
¿El tema corrupción le importa al ciudadano argentino? A lo que Marra da cuenta de encuestas recientes que ubican al tema en cuarto lugar y los temas ligados a lo económico en los primeros. No obstante, rescata el trabajo de la santafesina Mariela Rodríguez quien le decía que los hechos de corrupción a los que más los afecta y les duele es a los sectores más pobres de la sociedad. El entrevistado también menciona la hipocresía de una parte de la sociedad que mira de lado a la corrupción cuando la comete algún conocido o de sus sectores empresariales o políticos.
Relata las experiencias de provincias que están discutiendo los alcances de Ficha Limpia como Salta o Entre Ríos. "Desde 2018 milito Ficha Limpia y me encargo de que en cada provincia, sí o sí, estén los delitos de corrupción que desde 1994 están en el artículo 36 de la Constitución".
Dicho artículo protege el orden constitucional y democrático. Sus ejes principales establecen que la Constitución mantiene su vigencia pese a actos de fuerza, los cuales son de nulidad absoluta. Quienes los ejecutan o usurpan funciones públicas son considerados infames traidores a la patria, inhabilitados a perpetuidad y excluidos de beneficios como el indulto, además de afrontar responsabilidades civiles y penales imprescriptibles.
En materia de probidad, ese artículo constitucional considera que atenta contra el sistema democrático quien incurra en delitos dolosos graves contra el Estado con enriquecimiento ilícito, fijando inhabilitaciones y previendo que el Congreso sancione una ley de ética pública.
Para Marra es importante que tanto en el sector privado como en el Estado haya sistemas de gestión antisobornos, habla de líneas telefónicas para receptar denuncias o líneas éticas; capacitaciones periódicas. "Ficha Limpia es un ítem que tiene que ver con temas de transparencia, de integridad. En este tiempo se viene involucrando gente mayor en el debate pero ahora también se suman los jóvenes y eso es importante porque a ellos quizás, les cuesta más entender estas dinámicas, y es importante que conozcan los efectos de la corrupción para que se involucren porque impacta en todos los temas económicos que son los que mayormente preocupan a la sociedad".
La discusión
Para Juan Martín, "el desafío de los partidos políticos es mirarnos hacia adentro, ver qué pasa con la estructura partidaria, con las elecciones de autoridades, cómo es el mecanismo. El desafío cuando hay tanta apatía, tanta dificultad en la representación política, es que los partidos mostremos que estamos intentando discutir y receptar qué es lo que pasa fuera".
Aclara que la reforma a la carta partidaria involucra muchos temas, algunos más administrativos, "otros para ver cómo somos más transparentes en términos activos".
Debate propicio
Para Carlos Suárez, presidente de la Convención radical, es importante el debate. "Somos un partido que tenemos una historia construida a través de muchos de valores como la transparencia, pero es cierto que nuestra carta orgánica no tiene modificaciones desde hace muchísimos años".
Entiende que este debate es muy propicio en el momento actual. "Uno de los mandatos que tenemos los convencionales reformadores tiene que ver con adecuar nuestra carta orgánica a la Constitución Provincial en muchos otros aspectos, entre ellos Ficha Limpia".