En la Justicia federal y nacional

El Senado busca avanzar con la cobertura de vacantes judiciales

La Cámara retoma el tratamiento de los pliegos judiciales, con dos audiencias y una disputa por la comisión de Acuerdos. Entre los candidatos, están los cinco correspondientes a juzgados federales de garantías de Santa Fe, Rosario, Rafaela, Venado Tuerto y San Lorenzo.