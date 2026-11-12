El Senado de la Nación se prepara para retomar la semana próxima el proceso de cobertura de vacantes en la Justicia federal y nacional, con dos audiencias públicas convocadas por la comisión de Acuerdos para el martes 17 y el miércoles 18 de noviembre.
El Senado busca avanzar con la cobertura de vacantes judiciales
La Cámara retoma el tratamiento de los pliegos judiciales, con dos audiencias y una disputa por la comisión de Acuerdos. Entre los candidatos, están los cinco correspondientes a juzgados federales de garantías de Santa Fe, Rosario, Rafaela, Venado Tuerto y San Lorenzo.
La agenda incluye postulaciones para juzgados, tribunales orales, cámaras de apelaciones, fiscalías y defensorías, con una particular presencia de cargos vinculados al interior del país.
Entre los nombres que serán examinados se destacan cuatro candidatos para los nuevos juzgados federales de garantías de la provincia de Santa Fe: Emiliano Pedro Méndez Ortiz, propuesto para San Lorenzo; Franco Mariano Carbone, para Rosario; Vanesa Natalia Druetta, para la ciudad de Santa Fe; Mariano Javier Camblong, para Venado Tuerto; y Guido Yercovich, para Rafaela.
La primera está prevista para el martes 17, a partir de las 14, y la segunda para el miércoles 18, desde las 10. Se trata de una instancia previa al dictamen de la comisión y a la posterior consideración de los pliegos por el pleno del Senado
La convocatoria publicada por la Secretaría Parlamentaria contempla 33 expedientes y alrededor de 62 postulaciones individuales, entre candidatos a cargos titulares y conjueces.
Contexto conflictivo
La reanudación del trámite se produce en un contexto de incertidumbre sobre la conducción de la comisión de Acuerdos, que quedó vacante tras la muerte del senador Juan Carlos Pagotto, de La Libertad Avanza, ocurrida a fines de septiembre.
La sucesión abrió una disputa dentro del oficialismo. La senadora neuquina Nadia Márquez apareció como una de las alternativas impulsadas desde el sector alineado con Karina Milei, mientras que también comenzó a mencionarse al rionegrino Enzo Fullone, quien ingresó en reemplazo de Pagotto.
Los bloques dialoguistas, por su parte, prefieren que la conducción quede provisoriamente en manos del radical Maximiliano Abad, actual vicepresidente de la comisión, hasta que se resuelva la discusión interna. Aunque reconocen que la presidencia corresponde al oficialismo, cuestionan el apuro por imponer una nueva conducción sin un acuerdo previo.
Las diferencias no son solamente de nombres. Algunos senadores dejaron trascender que podrían demorar la firma de dictámenes hasta que se resuelva la situación institucional de la comisión y se atiendan otros reclamos pendientes ante el Poder Ejecutivo por pliegos demorados, a pesar de que cuentan con ternas elevadas por el Consejo de la Magistratura.
La situación ya tuvo un antecedente en la última reunión destinada a escuchar postulantes, que no contó con el quórum necesario y debió ser conducida por el senador misionero Carlos Arce, en su condición de vocal.
La continuidad de las audiencias de la semana próxima será, por eso, una primera prueba de la capacidad del oficialismo para ordenar el funcionamiento de un ámbito central en el proceso de designaciones.
Más de 130 acuerdos
El movimiento en el Senado forma parte de una aceleración del proceso de cobertura de vacantes que se inició durante la gestión de Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia.
El 27 de agosto, la Cámara alta aprobó un paquete de 67 pliegos, integrado por 45 postulaciones para jueces, nueve para fiscales, doce para defensores y un nuevo acuerdo para una magistrada que debía continuar en funciones al alcanzar la edad de 75 años. Con esa tanda, el recuento de aprobaciones informado por fuentes especializadas llegó a 129 en el transcurso de 2026.
El 17 de septiembre se agregaron otros tres acuerdos para vocales de cámaras, con lo cual se alcanzó la suma de 132 pliegos aprobados en el año, incluyendo magistrados y funcionarios del Ministerio Público.
Vacantes
El volumen de acuerdos otorgados no agota, sin embargo, el problema de las vacantes. Un relevamiento del Consejo de la Magistratura difundido en octubre indicó que la Justicia nacional y federal tenía 298 cargos sin cubrir: 191 en trámite dentro del Consejo, 77 con ternas aprobadas a consideración del Poder Ejecutivo y 30 que ya habían llegado al Senado.
A la vez, el Consejo de la Magistratura procura acelerar la aprobación de 71 ternas antes del recambio de sus integrantes, previsto para el 18 de noviembre. Ese volumen de postulaciones podría alimentar una nueva etapa de envíos del Poder Ejecutivo al Senado, aunque todavía requiere completar las instancias correspondientes.
Con el calendario legislativo acercándose a su cierre y la renovación del Consejo en el horizonte inmediato, las audiencias de los días 17 y 18 serán relevantes no sólo por la cantidad de postulantes que deberán exponer, sino también para determinar si el Senado consigue sostener el ritmo de tratamiento de los nombramiento y, con ello, de la cobertura de vacantes.