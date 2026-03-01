Un desastre en el sursastre en el sur

"Con mucha angustia" y de modo elocuente, el senador por Belgrano Pablo Verdecchia describió el desastre que ha sufrido parte de ese departamento por el viento y la piedra recientemente, del que solo ha trascendido su aspecto más impactante: el vuelco de 12 camiones entre Armstrong y Tortugas, en la Autopista Rosario-Córdoba.
Abundaron las imágenes en la prensa y las redes sobre la situación en esa vía que comunica a las dos ciudades más pobladas fuera del Amba, pero el senador llevó otras en su relato sobre lo que vio y lamentó junto a sus conciudadanos más allá del asfalto.
Buen cronista, Verdecchia dijo que se hallaron silos a 500 o 600 metros de donde estaban plantados y que vio árboles perdidos que costaría contarlos. Habló de los que perdieron todo su follaje y quedaron como si fuera pleno invierno. Dijo que el sol del día siguiente a la tormenta permitió ver el impacto económico grave que tendrá para el corto, el mediano y el largo plazo. Que los campos que iban a crear una enorme riqueza (es plena Zona Núcleo) quedaron yermos "como este piso". Habló de una franja de unos 60 kilómetros de largo por más o menos 17 de ancho donde la piedra se ensañó. Subrayó que Tortugas necesitará ayuda oficial y que de inmediato el gobernador mostró su preocupación, y sin demora llegaron funcionarios de Defensa Civil y el Ministerio de Desarrollo Social.