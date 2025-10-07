Prorrogan la intervención de Vicentin, en medio del salvataje

El juez Fabián Lorenzini resolvió este martes prorrogar la intervención del órgano societario de administración de la concursada Vicentin SAIC, por otro período similar 120 días hábiles judiciales, sin perjuicio de eventuales prórrogas o adecuaciones conforme a las circunstancias del caso y previa resolución fundada.
Tras de extender el plazo de vigencia de la medida que desplazó al cuestionado directorio de la cerealera caída en default hasta el 8 de abril de 2026, el magistrado a cargo del expediente concursal ratificó la continuidad de los actuales interventores societarios CPN Andrés Shocron y Dr. Guillermo Nudemberg, "con las mismas e idénticas potestades y atribuciones previamente otorgadas a los fines de que puedan ejercer la administración y el control de las unidades de negocios" que componen el patrimonio de la sociedad.
En su decisorio, el titular del Juzgado Civil y Comercial Segunda Nominación de Reconquista citó que en fecha 22 de abril de 2025 (mediante la resolución N° 134 del año en curso) se dispuso la intervención societaria, con suspensión de todos los mandatos, poderes y funciones de los directores naturales de la sociedad concursada, por el término de 120 días hábiles judiciales.
Finalidad
En aquella oportunidad se designó a Shocron y Nudemberg como interventores societarios, determinando las injerencias y potestades que se les asignaban, determinación que "tuvo como finalidad esencial resguardar los negocios, la actividad industrial y continuidad operativa de Vicentin SAIC", sin perjuicio de reconocer y delimitar la legitimación procesal que cabe a los accionistas, para continuar ejerciendo sus derechos patrimoniales y societarios, explicitó el funcionario judicial, rubricó.
Dentro de los argumentos, indicó que si bien es cierto, se ha podido normalizar en gran medida algunos aspectos de aquella situación crítica, todavía se está lejos de poder aseverar que la concursada haya subsanado su problemática .
Asimismo, ponderó que el proceso concursal transita actualmente el período de concurrencia o salvataje, habiéndose abierto la competencia entre las empresas interesadas para la búsqueda de las conformidades necesarias para un eventual acuerdo concordatario.
Ergo, "es necesario aportar seguridad jurídica y trazabilidad al gobierno de la concursada, hasta tanto exista un nuevo esquema de control societario y de continuidad patrimonial y operativa", afirmó, para lo cual "resulta razonable y necesario, por todos estos motivos, prorrogar la actuación de los interventores del órgano de administración societaria de la concursada Vicentin SAIC por otro lapso de tiempo similar".
