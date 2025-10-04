Reconquista

Algodonera Avellaneda: el juez criticó la actitud pasiva de la empresa y el gremio pidió la intervención

En la mañana del viernes se llevó a cabo la audiencia convocada por Lorenzini. La realidad de la firma es acuciante: el lunes debe pagar la quincena y las empresas de energía le cortarían la luz. Los trabajadores no saben si podrán volver a sus puestos de trabajo.