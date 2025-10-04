Inicia la 51° edición de la tradicional Peregrinación a Luján

Este fin de semana se llevará a cabo en Buenos Aires la 51° edición de la Peregrinación Juvenil a Luján, uno de los eventos religiosos más importantes del país. Miles de creyentes recorrerán los 60 kilómetros que separan el Santuario de San Cayetano, en Liniers, de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.
Bajo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”, los participantes se reunirán el sábado 4 y domingo 5 de octubre para renovar su fe y compromiso. Desde su primera edición en 1975, la caminata ha crecido año tras año, consolidándose como una tradición que une a jóvenes y adultos en un recorrido lleno de oración y solidaridad.
Recorrido y logística
La peregrinación comienza el sábado a las 10 de la mañana desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers. Los caminantes avanzarán por la avenida Rivadavia y atravesarán varias localidades de la provincia de Buenos Aires, siguiendo la Ruta Nacional N°7 hasta llegar a la Basílica de Luján. Algunos participantes optan por iniciar directamente desde la estación de trenes de Liniers.
Al llegar a Luján, los fieles participarán de las misas. Crédito: Gentileza.
A lo largo del trayecto habrá 58 puestos sanitarios gratuitos y 14 puestos de apoyo, donde los peregrinos podrán descansar y recibir atención médica. También se instalarán estaciones con hidratación y alimentos, incluyendo barritas de cereal y galletitas, para ayudar a mantener la energía de los caminantes.
La empresa AySA acompañará el evento con un operativo especial de agua potable. Durante todo el recorrido se desplegarán 12 camiones cisterna para garantizar el suministro, y se habilitarán puntos de recarga para botellas reutilizables, fomentando el cuidado del medio ambiente.
Misas y actividades en Luján
Al llegar a la Basílica, los peregrinos podrán participar de celebraciones religiosas tanto en el interior del santuario como en la Plaza General Belgrano, frente a la Basílica.
Sábado: misas en el interior de la Basílica a las 7 y 8; en Plaza Belgrano a las 9.30, 11, 13, 15, 17, 19, 20.30, 22 y 23.30.
Domingo: en Plaza Belgrano a la 1, 2.30, 4, 5.30 y 7; en el interior de la Basílica a las 9.30, 11, 13, 15, 17 y 19.
La llegada a la Basílica marca el momento más esperado de la peregrinación. Crédito: Gentileza.
Recomendaciones
Los organizadores sugieren que los caminantes lleven solo lo imprescindible y prioricen la comodidad y seguridad:
Descansar la noche anterior y mantener un ritmo de caminata seguro.
Usar ropa cómoda, suelta y adecuada al clima, zapatillas ya usadas y abrigo para la noche.
Llevar botella de agua, protector solar, gorra, linterna y repelente.
Contar con alimentos ligeros como sándwiches, frutas, galletitas y golosinas.
Llevar una vela para encender durante la madrugada como gesto simbólico de fe.
Significado de la caminata
La Peregrinación a Luján es más que un recorrido físico: es una muestra de fe, unidad y solidaridad. Al llegar al santuario, los peregrinos recibirán la bendición del Arzobispo de Buenos Aires durante la misa del domingo. Tras más de cinco décadas, esta tradición sigue siendo un símbolo de esperanza y devoción, fortaleciendo los lazos entre creyentes y su espiritualidad.
