Pullaro y Scaglia inauguraron en moto obras de pavimento en el norte santafesino

Con una caravana de motos, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro y su vice, Gisela Scaglia probaron los nuevos caminos que culminaron por estos días en la Ruta Provincial 3.
El video fue compartido por redes sociales. El departamento Vera celebra la flamante obra que comenzó con Obeid, siguió con Lifschitz y Perotti y culminó con Pullaro. Además, habilitaron agua potable en el Paraje Km 115.
A través de las redes sociales, la candidata de Provincias Unidas al Congreso posteó el video de parte de la mencionada columna de rodados que surcó el nuevo camino del departamento Vera, en el norte provincial.
“Pavimentamos los accesos a Golondrina, Los Tábanos, Cañada Ombú y Los Amores, conectando con la Ruta Provincial 3. Acá en Santa Fe sí creemos y hacemos obra pública: más seguridad, más conexión y fin al aislamiento en los días de lluvia”, fue el mensaje que acompañó el video.
Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, agregó también por Instagram: “Además, inauguramos la llegada del agua potable al Paraje Km 115 , una obra cargada de emotividad para las 200 personas que viven allí, incluyendo una escuelita rural”.
Mientras que Scaglia remarcó: "Esto es lo que importa y lo que más nos llena de orgullo. En el paraje Km 115, junto a Pullaro, vivimos un momento histórico: llegó el agua potable. Una obra que cambia la vida para siempre".
La estructura se asienta sobre un terraplén con compactación especial y su diseño estructural incluye: sub base de suelo seleccionado con cal, en 7,10 m de ancho y 19 cm de espesor; base de estabilizado granular con cal, en 6,80 m de ancho y 15 cm de espesor; riego de curado con material bituminoso; riego de liga con emulsión asfáltica; y carpeta concreto asfáltico en caliente de 7 cm de espesor y 6,70 m de ancho.
La obra se completa con alcantarillado, seis nuevos puentes de 25 metros de largo, señalización vertical y horizontal.
Además, la obra contempló la construcción de un terraplén de defensa en la localidad de Los Amores, junto a la Secretaría de Recursos Hídricos.
La obra iniciada por la gestión de Jorge Obeid, seguida por Miguel Lifschitz y Omar Perotti se completó en el primer año de la administración Pullaro.
Los Amores estará conectada con el resto de la provincia. Ya no será necesario que un tren del Chaco ingrese a esa localidad para darle contención en momentos de inundaciones.
