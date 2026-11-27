Sumará 260 metros cuadrados

El aeropuerto de Paraná ampliará su área de embarque con una inversión de más de un millón de dólares

La obra contempla la ampliación de la sala de preembarque, la renovación de los sanitarios y la modernización integral de la terminal. Los trabajos permitirán duplicar la capacidad operativa del sector y están previstos para 2027.