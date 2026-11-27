El Aeropuerto de Paraná "General Justo José de Urquiza" será sometido a una remodelación y modernización integral que contempla la ampliación del área de preembarque y la renovación de distintos sectores de la terminal. El proyecto fue presentado por Aeropuertos Argentina y demandará una inversión superior al millón de dólares.
El aeropuerto de Paraná ampliará su área de embarque con una inversión de más de un millón de dólares
La obra contempla la ampliación de la sala de preembarque, la renovación de los sanitarios y la modernización integral de la terminal. Los trabajos permitirán duplicar la capacidad operativa del sector y están previstos para 2027.
La intervención incorporará 260 metros cuadrados al sector de embarque, que alcanzará una superficie de 400 metros cuadrados. Con estas modificaciones, la terminal llegará a una superficie total de 3.660 metros cuadrados.
Los trabajos estarán concentrados en los espacios destinados a la atención y el procesamiento de pasajeros, con el objetivo de mejorar la circulación interna y optimizar el funcionamiento de las instalaciones.
La iniciativa fue diseñada en coordinación con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) y forma parte de un programa de infraestructura aeroportuaria que busca adecuar las terminales a las necesidades operativas y mejorar los servicios que reciben los usuarios.
Renovación de la sala de embarque y los sanitarios
Uno de los principales componentes del proyecto será la ampliación y renovación integral de la sala de embarque, que permitirá duplicar su capacidad actual. El espacio contará con nuevo mobiliario, señalética renovada y una mayor cantidad de asientos en las áreas de espera.
También se construirá un nuevo núcleo sanitario, que incluirá instalaciones ampliadas y adaptadas para personas con movilidad reducida. La intervención contempla, además, mejoras en materia de accesibilidad y eficiencia energética.
La remodelación se completará con la renovación de las fachadas y de los espacios interiores y exteriores de la terminal, mediante un diseño contemporáneo y funcional, con estándares de calidad acordes con la infraestructura aeroportuaria.
La presentación del proyecto se realizó durante una recorrida por las instalaciones, encabezada por el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian, y el ministro de Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos, Fabián Boleas, junto con directivos de la compañía y autoridades locales.
Durante el encuentro, Ketchibachian señaló que las obras apuntan a fortalecer la conectividad y mejorar la experiencia de viaje de quienes utilizan el aeropuerto. Por su parte, Boleas confirmó que la ejecución está prevista para el próximo año y destacó que las mejoras permitirán brindar mayor comodidad a quienes llegan a Paraná por motivos de negocios o turismo.
El movimiento de pasajeros y las obras previstas
Entre enero y octubre de 2026, el aeropuerto de Paraná registró 37.927 pasajeros y 505 vuelos. En comparación con el mismo período de 2025, el movimiento de pasajeros creció un 6%, mientras que la cantidad de vuelos aumentó un 14,77%.
Durante todo 2025, la terminal había contabilizado 42.610 pasajeros y 534 vuelos. Actualmente, la conexión aérea regular está a cargo de Aerolíneas Argentinas, con seis frecuencias semanales hacia el Aeroparque Jorge Newbery, en la Ciudad de Buenos Aires.
La ampliación anunciada se enmarca en el plan integral de obras de infraestructura 2027-2031 de Aeropuertos Argentina, que contempla una inversión de US$ 1.500 millones en las 35 terminales que opera en el país, tras la extensión de la concesión.
Desde el inicio de la concesión, en 1998, la empresa informó que destinó más de US$ 2.800 millones a obras de infraestructura aeroportuaria. De ese monto, más de US$ 1.000 millones corresponden a inversiones realizadas durante los últimos cinco años.
Con la intervención prevista para el aeropuerto de Paraná, se busca acompañar el crecimiento de la actividad aérea, mejorar las condiciones de atención a los pasajeros y fortalecer la conectividad de la capital entrerriana con el resto del país.