Fueron robados aproximadamente 1600 metros de cable correspondiente al balizado del Aeropuerto Comodoro Pierrestegui.
Robaron más de mil metros de cable del aeropuerto de Concordia
La sustracción se habría llevado a cabo durante dos noches. El lugar dejó de tener vuelos nocturnos. Desde el ente que maneja el lugar aseguran que están llevando a cabo acciones para volver a la operatividad.
En un operativo en el que habrían utilizado hasta destornilladores automáticos y que habría abarcado dos noches distintas, fueron robados aproximadamente 1600 metros de cable correspondiente al balizado del Aeropuerto Comodoro Pierrestegui.
El hecho, que está siendo investigado por la Justicia Federal y por la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) con jurisdicción en el lugar, afectó la operatividad de la estación aérea, que, por el momento, no está en condiciones de recibir vuelos nocturnos.
“Lo que da más bronca es que cuando se tiene que salvar una vida, que casi siempre es a la noche, puede ser el hijo de cualquiera”, lamentó una fuente consultada por el sitio El Entre Ríos, aludiendo a que el delito cometido impide los vuelos de emergencia sanitaria.
No obstante, si bien desde el ente que administra el aeropuerto no han informado al respecto, se especula con que la reparación podría insumir no más de “un par de días”.
La estación aérea es un sector “perimetrado” en el que no tiene incumbencia ni potestades para actuar la Policía de Entre Ríos. Se trata de una zona protegida por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La investigación del delito cometido es responsabilidad de la Justicia Federal.
Versión oficial
Horas después de que trascendiera la información, el Ente de Desarrollo Aerocomercial del Aeropuerto de Concordia (EDAAC), informó que, a raíz de un hecho delictivo ocurrido en el sistema de balizamiento del aeropuerto, “se ha visto afectada la operatividad necesaria para la realización de vuelos nocturnos”.
“Esta situación se encuentra formalmente denunciada ante las autoridades competentes y está siendo investigada”, reportaron además desde la Municipalidad y confirmaron lo que se informó periodísticamente antes: “por tal motivo, los vuelos nocturnos permanecerán temporalmente suspendidos hasta nuevo aviso”, señalaron en un comunicado.
Aclararon, además, que las operaciones diurnas continúan desarrollándose con normalidad y en condiciones de seguridad. También, precisaron que “actualmente se están llevando adelante todas las acciones técnicas y administrativas necesarias para restablecer el servicio en el menor plazo posible, priorizando los estándares de seguridad operacional que la actividad requiere”.
Por último, agradecieron “la comprensión, el acompañamiento y la colaboración de toda la comunidad ante esta situación de fuerza mayor, reiterando nuestro compromiso con la seguridad y el desarrollo de la conectividad de nuestra región”.