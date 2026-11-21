Reporte del Mercado de Capitales

El encarecimiento del financiamiento en dólares pone el foco sobre las economías emergentes

El mercado financiero de Estados Unidos mostró comportamientos dispares durante 2026. Mientras los principales índices bursátiles acumularon ganancias, Nvidia registró una fuerte caída en sus acciones. En paralelo, los rendimientos de los bonos del Tesoro alcanzaron niveles más elevados, con posibles efectos sobre el costo del financiamiento internacional y, en particular, de las economías emergentes.