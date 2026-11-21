El mercado financiero estadounidense atraviesa un escenario de contrastes. Durante 2026, los principales índices de Wall Street mantuvieron un desempeño positivo, pero algunas de las grandes compañías tecnológicas experimentaron importantes correcciones.
El encarecimiento del financiamiento en dólares pone el foco sobre las economías emergentes
El mercado financiero de Estados Unidos mostró comportamientos dispares durante 2026. Mientras los principales índices bursátiles acumularon ganancias, Nvidia registró una fuerte caída en sus acciones. En paralelo, los rendimientos de los bonos del Tesoro alcanzaron niveles más elevados, con posibles efectos sobre el costo del financiamiento internacional y, en particular, de las economías emergentes.
Al mismo tiempo, el incremento de las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos modificó las condiciones financieras internacionales y encareció las referencias de financiamiento en dólares.
De acuerdo con un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), entre el 2 de enero y el 13 de noviembre el índice S&P 500 acumuló una suba del 10,25%, mientras que el ETF Invesco QQQ, que replica el comportamiento del Nasdaq-100, avanzó un 10,9%.
En sentido contrario, las acciones de Nvidia retrocedieron un 13,77%, una diferencia de casi 24 puntos porcentuales respecto del S&P 500.
Nvidia perdió terreno pese al crecimiento del negocio de inteligencia artificial
La evolución de la compañía estuvo marcada por una elevada volatilidad. Luego de recuperarse de las bajas registradas durante el primer trimestre, sus acciones alcanzaron máximos a comienzos de octubre, pero posteriormente iniciaron una pronunciada corrección.
Uno de los movimientos más significativos se produjo el 5 de noviembre, cuando Nvidia perdió un 9,3% en una sola rueda. En esa jornada, el S&P 500 retrocedió un 4,4% y el QQQ cayó un 6,5%.
La diferencia se profundizó en el período comprendido entre el 6 de octubre y el 13 de noviembre. En esas semanas, las acciones de Nvidia acumularon una pérdida del 31,9%, frente a bajas del 3,3% del S&P 500 y del 10,5% del Nasdaq-100.
La corrección refleja la sensibilidad de las empresas tecnológicas a los cambios en las expectativas de los inversores, especialmente en un sector atravesado por fuertes inversiones y proyecciones de crecimiento vinculadas a la inteligencia artificial.
Sin embargo, el retroceso bursátil contrastó con los resultados operativos de la compañía. El 17 de noviembre, Nvidia presentó los datos correspondientes al tercer trimestre de su ejercicio fiscal 2027, con ingresos por USD 115.800 millones, un 103% más que en igual período del año anterior. Su negocio de centros de datos, uno de los principales motores de crecimiento, registró un incremento interanual del 110%.
Además, la empresa proyectó ventas cercanas a los USD 130.000 millones para el trimestre siguiente, por encima de las estimaciones de los analistas. De esta manera, los resultados reflejaron una diferencia entre la evolución del negocio y el comportamiento de sus acciones en el mercado.
Los bonos del Tesoro elevaron sus rendimientos durante 2026
En paralelo, los títulos de deuda del Gobierno estadounidense registraron una marcada suba de sus rendimientos. Entre el 2 de enero y el 16 de noviembre, la tasa de los bonos a dos años pasó del 3,47% al 4,83%, lo que representa un aumento de 136 puntos básicos.
En el caso de los títulos a diez años, el rendimiento avanzó del 4,19% al 5,12%, equivalente a una suba de 93 puntos básicos.
Según el análisis de la BCR, esta tendencia se produjo en un contexto de cambios en las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) y tiene implicancias que exceden al mercado estadounidense.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro funcionan como una referencia central para la valuación de activos y el financiamiento en dólares. Cuando sus tasas aumentan, también puede elevarse el costo de endeudamiento para gobiernos y empresas de otros países, particularmente en las economías emergentes.
El impacto sobre el financiamiento de Argentina
La suba de los rendimientos estadounidenses también influye sobre los mercados accionarios, ya que modifica las tasas utilizadas por los inversores para calcular el valor presente de los ingresos futuros de las compañías. En ese escenario, los activos de mayor riesgo y las empresas tecnológicas pueden enfrentar mayores presiones sobre sus valuaciones.
Para Argentina, la evolución de los bonos del Tesoro adquiere una relevancia particular por su incidencia en el rendimiento que exigen los inversores para mantener deuda soberana en dólares.
A la tasa de referencia estadounidense se suma la prima de riesgo crediticio de cada país, que refleja la percepción del mercado sobre su capacidad de cumplir con sus compromisos financieros. Por eso, un aumento de los rendimientos de los Treasuries puede trasladarse a mayores costos de financiamiento para la deuda argentina.
El informe de la Bolsa de Comercio de Rosario plantea así dos movimientos simultáneos en los mercados internacionales: por un lado, una corrección en acciones tecnológicas que habían concentrado expectativas de crecimiento y, por otro, un encarecimiento de las tasas de referencia en dólares, con efectos sobre las condiciones de financiamiento a escala global.