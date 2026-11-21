Agricultura

El trigo argentino recupera competitividad internacional mientras la presión de cosecha impacta en los precios

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) destacó que el trigo nacional volvió a posicionarse como el origen más competitivo del mercado mundial, en un contexto de fuerte ingreso de mercadería y una oferta que se encamina a uno de los mayores registros históricos. En paralelo, el maíz enfrenta una mayor competencia de Brasil y la soja siente la presión de la depreciación del real sobre las cotizaciones internacionales.