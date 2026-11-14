La agroindustria argentina registró un crecimiento de sus exportaciones en una amplia variedad de productos durante los primeros nueve meses de 2026. Entre enero y septiembre, un total de 245 rubros aumentaron el valor de sus ventas externas respecto del mismo período del año pasado, con ingresos por US$ 37.793 millones.
Girasol, carne ovina y lana, entre los productos con mayor crecimiento exportador
Los productos que registraron mejoras representaron el 87% del valor total exportado por el sector agroindustrial, con ingresos por US$ 37.793 millones y embarques por 87,13 millones de toneladas. Entre los rubros con mayores incrementos se destacaron el girasol, la carne ovina, la lana, los porotos, el jugo de limón y la cebada.
De acuerdo con estadísticas procesadas por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, sobre la base de datos del INDEC, esos productos representaron el 87% del monto total exportado por la agroindustria y concentraron el 91% del volumen comercializado, equivalente a 87,13 millones de toneladas.
Los datos fueron difundidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación y reflejan el crecimiento de una oferta exportadora que abarca actividades productivas de distintas regiones del país.
Entre los productos que superaron los US$ 10 millones en exportaciones, algunos de los mayores incrementos interanuales se registraron en el complejo girasolero, con una suba del 822%, y en las reses y medias reses de cordero congeladas, que aumentaron un 765%.
También sobresalieron los hilados de algodón, con un crecimiento del 280%; la lana sucia, con el 179%; los porotos negros, con el 152%; y el tabaco sin desvenar, con el 97%.
En ese grupo también se destacaron las semillas hortícolas, con una mejora del 79%; el jugo de limón, con el 63%; la miel, con el 51%; los crustáceos congelados, con el 49%; y las mandarinas, con el 48%.
Por su parte, las exportaciones de cebada crecieron un 39%, mientras que la carne bovina deshuesada y congelada registró una mejora del 38%. También mostraron resultados positivos el aceite de maní y la carne equina, ambos con un incremento del 36%, y el trigo, con una suba del 34%.
Crecimiento en productos de menor escala exportadora
El relevamiento también identificó mejoras en productos cuyas exportaciones individuales no superaron los US$ 10 millones durante el período analizado.
En este segmento se destacaron la yerba mate simplemente canchada, con un incremento del 199%; otros frutos secos, con el 186%; y las preparaciones para salsas, que registraron una suba del 169%.
Asimismo, las exportaciones de frambuesas y moras congeladas crecieron un 119%, mientras que las semillas de coriandro aumentaron un 111% y los grañones y la sémola de trigo, un 105%.
Entre los restantes productos con variaciones positivas se ubicaron la sidra, con un crecimiento del 74%; los duraznos, con el 60%; la carne y los productos porcinos, con el 53%; y el aceite de jojoba, con el 33%.
También se registraron avances en las ventas externas de té verde, con el 31%; cereales para el desayuno, con el 23%; y kiwi, con el 9%.
Una oferta exportadora con mayor diversidad
Los resultados muestran que el crecimiento de las exportaciones agroindustriales no estuvo concentrado exclusivamente en los principales complejos de granos y carnes, sino que alcanzó a una amplia variedad de productos y actividades regionales.
Desde la Secretaría de Agricultura destacaron la diversidad de la oferta exportadora argentina, con productos provenientes de distintas provincias y cadenas productivas que fortalecen la presencia del país en los mercados internacionales.
En conjunto, los 245 productos que incrementaron sus ventas externas concentraron la mayor parte del valor y del volumen exportado por la agroindustria entre enero y septiembre, consolidando el aporte de este sector al comercio exterior argentino.