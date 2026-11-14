A lo largo del año

Girasol, carne ovina y lana, entre los productos con mayor crecimiento exportador

Los productos que registraron mejoras representaron el 87% del valor total exportado por el sector agroindustrial, con ingresos por US$ 37.793 millones y embarques por 87,13 millones de toneladas. Entre los rubros con mayores incrementos se destacaron el girasol, la carne ovina, la lana, los porotos, el jugo de limón y la cebada.