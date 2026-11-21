La Sociedad Rural de Santa Fe fue escenario de un encuentro que reunió a productores, dirigentes y representantes de distintas entidades del sector agropecuario para analizar las implicancias del sistema VISEC y debatir sobre sus consecuencias para la producción nacional.
La Rural de Santa Fe fue escenario de un encuentro nacional contra las exigencias del VISEC
Más de 180 productores participaron presencialmente de una jornada convocada por la Sociedad Rural de Santa Fe, mientras que otras 250 personas siguieron las exposiciones por streaming. El encuentro, que se extendió durante más de dos horas, concluyó con la aprobación de un manifiesto que expresa un fuerte rechazo al VISEC, cuestiona el rol de determinadas entidades y exige cambios en los mecanismos que condicionan la producción y comercialización agropecuaria
Como resultado de la jornada, los participantes aprobaron un manifiesto en el que expresaron su «más enérgico rechazo» a las exigencias de organismos y organizaciones que, según señalaron, pretenden arrogarse el papel de guardianes de la salud y el ambiente del planeta, al tiempo que reclamaron correcciones inmediatas.
El documento sostiene que existe una contradicción entre las posiciones expresadas por el presidente de la Nación frente a la Agenda 2030 y el wokismo, y la actitud de subordinación y silencio de organismos vinculados a la actividad agropecuaria frente a esas posturas.
En ese sentido, plantea que Argentina debe abandonar la pasividad y rechazar en los foros internacionales las imposiciones ideológicas y las agendas que, a criterio de los firmantes, atentan contra el interés nacional y el desarrollo de las producciones.
Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido al VISEC, al que el manifiesto define como «una expresión concreta de estos desatinos». También responsabiliza a determinadas entidades por haber acompañado un sistema que, según expresa, condiciona y perjudica a los productores, en lugar de defender sus intereses.
«Cuando el financiamiento institucional pesa más que la defensa de los productores, se traiciona el mandato de representación y se desvirtúa la razón misma de existir de una entidad gremial», sostiene uno de los párrafos centrales del documento.
Asimismo, el manifiesto cuestiona que el Estado argentino delegue responsabilidades propias en estructuras privadas que convierten la información y su comercialización en herramientas de condicionamiento para producir y comercializar.
«Exigimos correcciones inmediatas», expresa el texto, que concluye con una definición sobre el posicionamiento de los participantes: «La defensa de la producción nacional no admite tutelajes, intermediarios ni falsas representaciones».
Una convocatoria con participación presencial y virtual
La jornada contó con la participación de más de 180 productores en el Salón Mántaras de la Sociedad Rural de Santa Fe, mientras que más de 250 personas siguieron las exposiciones a través del canal de YouTube de la institución.
El encuentro se extendió durante más de dos horas y reunió a referentes del ámbito agropecuario que abordaron los antecedentes del conflicto, las implicancias del sistema y las alternativas disponibles para defender los intereses de los productores.
De manera presencial disertaron el Dr. Esteban Romero, Alberto del Solar, José Perkins, Martín Vivanco y Juan Carlos Pujato, secretario de la Sociedad Rural de Santa Fe. En tanto, participaron mediante conexión por Zoom Santiago del Solar, Laura de Hertelendy, Bernardo Cané y Martín Moldavsky.
Las exposiciones permitieron abordar distintas dimensiones de la problemática, desde sus antecedentes y el marco normativo hasta las herramientas jurídicas y comerciales disponibles. También se analizaron las responsabilidades institucionales y el impacto que las exigencias vinculadas a estos mecanismos pueden tener sobre la producción y las posibilidades de comercialización.
Pujato: "Esto no es solo catarsis, son acciones"
Al realizar un balance del encuentro, Juan Carlos Pujato destacó la convocatoria y remarcó que el objetivo de la Sociedad Rural de Santa Fe es avanzar desde el diagnóstico hacia medidas concretas.
«Estamos felices con el deber cumplido. La realidad es que fue una excelente jornada, con mucha participación. Lo importante es que los productores se llevaron ideas y acciones. Esto no es solo catarsis, son acciones», expresó.
El secretario de la entidad explicó que durante la reunión se buscó reconstruir la historia del problema, analizar sus alcances y presentar las herramientas jurídicas y comerciales disponibles. En ese sentido, señaló que la intención es que los productores puedan avanzar con iniciativas concretas y no quedarse únicamente en la manifestación de sus preocupaciones.
También confirmó que la denuncia judicial impulsada previamente ya cuenta con carátula y que esperan que continúe su curso legal. Según indicó, otras sociedades rurales y asociaciones se comunicaron con los equipos técnico y jurídico de la institución para interiorizarse sobre el procedimiento y evaluar la posibilidad de avanzar con presentaciones similares.
«Ya hay muchas rurales que nos consultaron y están en contacto para que varias rurales y asociaciones puedan seguir el mismo camino y sea un reclamo masivo», sostuvo.
Sobre el manifiesto aprobado, Pujato lo definió como el punto de partida de las próximas acciones. Además, convocó a los productores a acercarse a la institución y participar de las iniciativas que se impulsen: «Lo que necesitamos es la fuerza de todos y con la fuerza de todos vamos a salir adelante».
Cuestionamientos a las exigencias y al rol de las entidades
Por su parte, Alberto del Solar, representante de un grupo de diez sociedades rurales del norte de la provincia de Buenos Aires que trabaja desde hace aproximadamente un año y medio junto a la Sociedad Rural de Santa Fe, realizó un balance positivo del encuentro y aclaró que los cuestionamientos no apuntan al progreso ni a la mejora de los procesos productivos.
«Lo que queremos dejar bien en claro es que no estamos en contra del progreso, ni de que se hagan las cosas mejor para vender. Lo inadmisible es que nos traten de imponer leyes que no tienen nada que ver con nuestro país, con una historia totalmente diferente y con una actualidad realmente complicada que tiene Europa», manifestó.
Del Solar consideró que la problemática vinculada al VISEC representa la aplicación concreta de una discusión ideológica más amplia y cuestionó que existan intereses particulares detrás de determinadas exigencias. También planteó la necesidad de que el sector agropecuario pueda expresar con mayor fuerza su peso económico y productivo.
«Demuestra la debilidad de nuestro sector, siendo el sector más dinámico, que más dinero mueve en la República Argentina. Históricamente ha sacado al país de las peores crisis. Que nosotros no sepamos utilizar esa fuerza para evitar este tipo de cosas es lo más complicado», señaló.
En la misma línea, Martín Vivanco destacó el acompañamiento de la Sociedad Rural de Santa Fe y sostuvo que el manifiesto reúne las preocupaciones expresadas durante la jornada. Además del cuestionamiento puntual al VISEC, puso el foco en la representación gremial del sector agropecuario y en la necesidad de asumir un rol activo en la defensa de los derechos de los productores.
«El manifiesto representa las voces de los que se han expresado, el espíritu del reclamo y las preocupaciones que hay en todo el sector», afirmó.
El encuentro concluyó con la aprobación del documento y el compromiso de continuar trabajando en distintas acciones institucionales y judiciales. La convocatoria de la Sociedad Rural de Santa Fe dejó planteada una agenda de trabajo que busca sumar a otras entidades y productores, con el objetivo de revisar los mecanismos cuestionados y defender las condiciones de producción y comercialización agropecuaria.