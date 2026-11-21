Jornada histórica

La Rural de Santa Fe fue escenario de un encuentro nacional contra las exigencias del VISEC

Más de 180 productores participaron presencialmente de una jornada convocada por la Sociedad Rural de Santa Fe, mientras que otras 250 personas siguieron las exposiciones por streaming. El encuentro, que se extendió durante más de dos horas, concluyó con la aprobación de un manifiesto que expresa un fuerte rechazo al VISEC, cuestiona el rol de determinadas entidades y exige cambios en los mecanismos que condicionan la producción y comercialización agropecuaria