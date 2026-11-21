Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay concentran actualmente cerca del 17% de la producción mundial de los principales cultivos, casi el doble que a comienzos de siglo.
Productividad e incentivos: las diferencias que separan al agro argentino de sus socios del MERCOSUR
Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) analiza las políticas de apoyo al sector agropecuario de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay durante las últimas dos décadas. Aunque los cuatro países expandieron su producción, las diferencias en materia de incentivos, financiamiento, tecnología e investigación marcaron resultados productivos dispares.
Sin embargo, el crecimiento no fue homogéneo: mientras Brasil y Paraguay registraron importantes avances en productividad, Argentina perdió participación dentro del bloque, al pasar de representar el 42% de la producción del MERCOSUR a menos del 30%.
Así lo señala un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), elaborado por Giuliana Dellamaggiore, Emilce Terré y Julio Calzada, que compara los instrumentos de política agropecuaria de los cuatro socios y su relación con el desempeño productivo.
Entre 2000-02 y 2020-22, la producción agropecuaria creció a una tasa anual del 3,9% en Paraguay, 3,2% en Brasil, 2,4% en Uruguay y 2,3% en Argentina.
Una de las principales diferencias estuvo en la productividad total de los factores (PTF): en Brasil avanzó un 2,1% anual y explicó cerca de dos tercios del crecimiento productivo, mientras que en Argentina permaneció prácticamente estancada y retrocedió durante la última década.
Diferencias en los incentivos y los precios que recibe el productor
El informe identifica marcos tributarios y políticas de apoyo diferentes. Argentina es el único país del bloque que aplica derechos de exportación a los granos y sus derivados. Entre 2009 y 2022, los productores argentinos de soja, maíz y trigo recibieron, en promedio, precios un 20% inferiores a los internacionales.
En Paraguay y Uruguay, en cambio, los precios internos se mantuvieron vinculados a la paridad internacional, mientras que Brasil cuenta con mecanismos de garantía de precios mínimos para determinados productos.
A estas diferencias se suman las políticas de financiamiento.
Brasil dispone del Plan Safra, que en la campaña 2025/26 puso a disposición del sector 516.200 millones de reales, equivalentes a unos US$ 89.000 millones, con líneas de crédito subsidiadas e instrumentos de inversión. Argentina, por su parte, presenta una mayor dependencia del financiamiento comercial dentro de la propia cadena agroindustrial.
Tecnología, fertilización e investigación: las claves de la productividad
Las diferencias también se observan en la incorporación de tecnología y los rendimientos agrícolas. Entre los trienios 2000/01-2002/03 y 2023/24-2025/26, los rindes de soja crecieron un 29% en Brasil, frente a mejoras de entre el 3% y el 11% en Argentina, Paraguay y Uruguay.
En materia de fertilización, Brasil elevó la aplicación de nutrientes de 141 a 322 kilos por hectárea cultivada entre 1999-2001 y 2019-2021. En Argentina, el incremento fue de 35 a 59 kilos por hectárea.
Otro factor relevante es la investigación agropecuaria. Entre 2009 y 2022, el gasto destinado a servicios generales para el sector representó el 1,5% del valor de la producción en Brasil y el 1,1% en Argentina. En el primer caso, casi dos tercios de esos recursos se orientaron a investigación.
El trabajo también destaca la importancia de otros instrumentos, como los seguros y mecanismos de cobertura frente a riesgos climáticos, los incentivos a la inversión y los cortes obligatorios de biocombustibles, que generan demanda interna para los productos agrícolas.
En sus conclusiones, la BCR señala que las diferencias en las políticas públicas no explican por sí solas las distintas trayectorias productivas, pero constituyen un factor relevante. La orientación de los recursos hacia el financiamiento, la investigación, la tecnología y los incentivos a la inversión aparece como una variable central para mejorar la productividad y fortalecer la competitividad del agro en el MERCOSUR.