Informe de la BCR

Productividad e incentivos: las diferencias que separan al agro argentino de sus socios del MERCOSUR

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) analiza las políticas de apoyo al sector agropecuario de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay durante las últimas dos décadas. Aunque los cuatro países expandieron su producción, las diferencias en materia de incentivos, financiamiento, tecnología e investigación marcaron resultados productivos dispares.