La producción quesera argentina volvió a destacarse en el escenario internacional. En la edición 2026 del World Cheese Awards, celebrada el 12 de noviembre en la ciudad de Córdoba, España, 17 quesos nacionales recibieron distinciones en una competencia que reunió a más de 5.300 productos provenientes de 45 países.
Argentina obtuvo 17 distinciones en el World Cheese Awards 2026 y un queso nacional fue elegido el mejor de América Latina
La industria quesera argentina tuvo una destacada participación en uno de los concursos internacionales más importantes del sector, realizado en Córdoba, España. Entre más de 5.300 productos de 45 países, el Parmesano Vaquero de 18 meses obtuvo el reconocimiento al Mejor Queso de América Latina.
Uno de los principales reconocimientos fue para el Parmesano Vaquero de 18 meses de maduración, elaborado por Lácteos Vaquero, que fue distinguido como Mejor Queso de América Latina. El galardón representa un importante reconocimiento para la industria láctea nacional y pone en valor el trabajo de las empresas y los productores que apuestan por la calidad y el agregado de valor en sus elaboraciones.
La participación argentina también permitió visibilizar la diversidad de su producción, con quesos de distintas variedades, tiempos de maduración y características, entre ellos parmesanos, sardo, provolone, azul, romano, sbrinz y reggianitto.
Más de 5.300 quesos de 45 países participaron del certamen
Organizado por la Guild of Fine Food, el World Cheese Awards es uno de los concursos de mayor reconocimiento internacional para la industria quesera. En esta edición participaron más de 5.300 productos, evaluados por un jurado integrado por 270 especialistas de 51 países.
La evaluación contempló diferentes características sensoriales de cada producto, entre ellas su apariencia, aroma, textura y sabor. A partir de estos criterios, los quesos recibieron distinciones en las categorías Bronce, Plata, Oro y Súper Oro, además de reconocimientos especiales.
En este contexto de competencia internacional, los 17 galardones obtenidos por Argentina reflejan el nivel de desarrollo alcanzado por la industria nacional y su capacidad para elaborar productos con estándares de calidad reconocidos en los principales mercados.
Los 17 quesos argentinos que recibieron distinciones
Los quesos argentinos reconocidos en esta edición fueron: - Parmesano Vaquero de 18 meses de maduración. - Cuatro Esquinas. - GOYA Quesos Migue de 8 meses. - Grana Padano de 12 meses. - Pepato de 6 meses.
- Queso Azul libre de gluten La Quesera. - Queso Romano libre de gluten. - Queso Sbrinz libre de gluten tipo suizo.
- Toscano. - Alba Lana Medalla. - Gascony. - Parmesano Quesos Migue de 10 meses. - Queso Parmesano sin lactosa libre de gluten La Quesera.
- Queso Provolone. - Queso Sardo libre de gluten. - Queso Sardo sin lactosa libre de gluten La Quesera. - Reggianitto Vaquero de 18 meses.
El reconocimiento al Parmesano Vaquero como Mejor Queso de América Latina sobresalió entre los resultados argentinos y puso en primer plano el potencial de las elaboraciones nacionales en segmentos de mayor valor agregado.
El acompañamiento a las pymes para llegar a los mercados internacionales
La participación argentina contó con el acompañamiento de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Lechería, junto con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (APYMEL).
El trabajo estuvo orientado especialmente a facilitar la participación de pequeñas y medianas empresas que no contaban con experiencia en comercio internacional, para que pudieran dar sus primeros pasos en este tipo de competencias y presentar sus productos ante especialistas de distintos países.
Los resultados obtenidos refuerzan la proyección de la cadena láctea argentina y su capacidad para competir en escenarios internacionales. Además de reconocer la calidad de las elaboraciones, este tipo de participaciones contribuye a ampliar la visibilidad de los alimentos nacionales, generar oportunidades comerciales y fortalecer la presencia de las empresas argentinas en los mercados externos.