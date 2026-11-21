Reconocimiento internacional

Argentina obtuvo 17 distinciones en el World Cheese Awards 2026 y un queso nacional fue elegido el mejor de América Latina

La industria quesera argentina tuvo una destacada participación en uno de los concursos internacionales más importantes del sector, realizado en Córdoba, España. Entre más de 5.300 productos de 45 países, el Parmesano Vaquero de 18 meses obtuvo el reconocimiento al Mejor Queso de América Latina.