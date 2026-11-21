La ganadería argentina atraviesa una etapa de oportunidades, impulsada por una demanda internacional sostenida de carne vacuna y una oferta limitada en los principales países productores. En este contexto, aumentar los kilos obtenidos por animal se presenta como uno de los principales objetivos para fortalecer la producción y aprovechar las condiciones del mercado.
La ganadería argentina aumenta el peso de faena y busca producir más kilos con mayor eficiencia
El peso promedio por res superó los 240 kilos y alcanzó el registro más alto de la serie histórica. Un informe de ROSGAN analiza los cambios en los sistemas productivos, el crecimiento de las recrías pastoriles y la mayor participación de los feedlots, en un escenario que plantea el desafío de incrementar la producción sin perder eficiencia.
La necesidad de producir más, sin comprometer la calidad ni elevar desproporcionadamente los costos, fue uno de los ejes centrales del último Congreso Ganadero de ROSGAN, realizado bajo el lema "Quo Vadis Ganadería". Durante el encuentro, especialistas analizaron los desafíos de la actividad y, particularmente, qué tipo de animales necesita producir Argentina para mejorar su competitividad.
Uno de los indicadores que refleja esta transformación es el peso promedio de faena. Luego del retroceso provocado por la sequía, los registros muestran una recuperación sostenida y, en lo que va del año, superan los 240 kilos por res, el valor más elevado de la serie histórica.
Sin embargo, el interrogante no pasa solamente por producir animales más pesados, sino por comprender cómo se están obteniendo esos kilos y si el proceso puede sostenerse y ampliarse en el tiempo.
Más kilos por animal: el desafío de mejorar la eficiencia productiva
El crecimiento del peso de faena representa una oportunidad para incrementar la producción de carne sin depender exclusivamente de una expansión del stock bovino. Para ello, resulta fundamental mejorar la eficiencia de los sistemas, buscando un equilibrio entre los kilos obtenidos y los recursos necesarios para producirlos.
En ese camino, la selección genética, una nutrición adecuada y el manejo sanitario adquieren un papel central. La combinación de estas herramientas permite obtener animales más pesados a edades más tempranas, sin que necesariamente sea necesario avanzar hacia biotipos de mayor tamaño adulto, que demandan más recursos para su mantenimiento.
Desde ROSGAN señalan que las estadísticas comienzan a mostrar cambios en la estructura productiva. Uno de ellos es la mayor participación de las recrías pastoriles, una estrategia que permite desarrollar los animales antes de su terminación y complementar los sistemas de engorde intensivo.
De acuerdo con las estimaciones del informe, durante los primeros diez meses del año, aproximadamente el 80% de la hacienda trasladada con destino a invernada no ingresó directamente a los corrales de engorde, sino que continuó su proceso productivo fuera de los sistemas de confinamiento.
Esta proporción representa un incremento de entre dos y tres puntos porcentuales respecto del promedio registrado durante los últimos seis años. Si bien se trata de un cálculo aproximado, constituye un indicador de la creciente participación de los esquemas de recría en la producción de carne.
Recrías pastoriles y feedlots: una mayor integración de los sistemas
Uno de los aspectos destacados del análisis es que el crecimiento de las recrías pastoriles no se produce en reemplazo del engorde a corral, sino que ambos sistemas muestran una mayor articulación dentro del proceso productivo.
La evolución de las existencias en feedlots confirma esta tendencia. Actualmente, los establecimientos de engorde a corral alojan más de 2 millones de cabezas, un nivel elevado para esta época del año y un 12,5% superior al registrado en noviembre de 2025.
El dato adquiere mayor relevancia al considerar que, en el mismo período, la cantidad de animales enviados a faena resulta un 10% inferior. Esto refleja una mayor presencia de hacienda en los corrales y una participación creciente del engorde a corral en la terminación de los animales.
Según las estimaciones elaboradas a partir de las estadísticas de movimientos de hacienda, durante lo que va del año el 37,5% de los animales faenados provino de feedlots. Cinco o seis años atrás, esa proporción se ubicaba entre el 31% y el 32%.
De esta manera, los sistemas pastoriles y de confinamiento muestran una integración cada vez más importante. Las recrías permiten desarrollar los animales fuera de los corrales, mientras que el engorde intensivo cumple un papel central en la etapa de terminación, con el objetivo de alcanzar los pesos requeridos por el mercado.
Animales más pesados y jóvenes: una transformación del modelo productivo
Otro indicador relevante que identifica ROSGAN es la evolución de la edad de los animales enviados a faena. A diferencia de lo que podría suponerse, el aumento de los kilos obtenidos por res no está acompañado por una mayor edad de terminación.
Por el contrario, las estadísticas muestran que una proporción creciente de los machos llega a faena con dos dientes. Actualmente, esta categoría representa el 65% de los animales faenados, frente al 60% registrado en 2020.
Este comportamiento evidencia que el incremento del peso de faena puede lograrse mediante una combinación de mejores estrategias de alimentación, recría, genética y manejo, sin necesidad de prolongar significativamente los ciclos productivos.
El desafío hacia adelante pasa por profundizar esta transformación y mejorar también los índices reproductivos, especialmente las tasas de destete, para incrementar la cantidad de terneros disponibles y aprovechar mejor el potencial productivo del rodeo nacional.
En definitiva, el objetivo de la ganadería argentina no debería limitarse a producir animales más pesados, sino a obtener más carne por animal y por unidad de recurso utilizado, alcanzando pesos y terminaciones adecuados en edades más tempranas. Una estrategia que permitiría aumentar la producción nacional sin depender exclusivamente del crecimiento del stock bovino y fortalecer la capacidad de respuesta frente a una demanda internacional cada vez más exigente.