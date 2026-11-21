Hito después de 100 años

La ganadería argentina aumenta el peso de faena y busca producir más kilos con mayor eficiencia

El peso promedio por res superó los 240 kilos y alcanzó el registro más alto de la serie histórica. Un informe de ROSGAN analiza los cambios en los sistemas productivos, el crecimiento de las recrías pastoriles y la mayor participación de los feedlots, en un escenario que plantea el desafío de incrementar la producción sin perder eficiencia.