Economías regionales

La Región Centro creció 2,5% en 2025, pero sigue por debajo del promedio nacional

Un informe de la Universidad Austral distingue entre la recuperación a nivel de la Región Centro y la nacional impulsada por sectores más dinámicos como la energía y la minería en contraste con la caída de la industria y el comercio. El empleo, por su parte, crece más que a nivel nacional, pero no alcanza a absorber la mayor oferta laboral.