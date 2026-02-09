¿Cuáles son los principales destinos de las exportaciones argentinas per cápita?

Brasil, Estados Unidos, China e India suelen ser los habituales protagonistas de las exportaciones totales de la República Argentina. Verdaderos gigantes demográficos, sus poblaciones se cifran en cientos o miles de millones de habitantes.
Un análisis por habitante permite observar una dimensión exportadora distinta y reordenar el ranking de los socios externos del país. Así Chile, Uruguay e Irlanda constituyen el podio de mayores destinos de exportaciones agroindustriales per cápita.
Sin embargo, si se vinculan las exportaciones con la población de cada socio comercial, el orden de los destinos del comercio exterior cambia sustancialmente.
El análisis de exportaciones por cantidad de habitantes del país de destino permite caracterizar desde otra óptica la intensidad del vínculo comercial, ya que se analizan los valores de exportación acuerdo al tamaño poblacional de cada economía.
En este sentido, a partir de las bases de población de la ONU y el Banco Mundial, junto con los datos de exportaciones de INDEC, Uruguay se posiciona como el principal destino de las exportaciones argentinas en términos per cápita.
Esto se da pese a no ubicarse entre los cinco principales destinos por monto total exportado. Durante 2024, Argentina exportó a Uruguay un valor equivalente a US$ 526 por habitante, el registro más elevado de entre todos los destinos. No conforme con ello, este valor se ubica un 33% por encima del promedio del período 2019-2023.
Si bien Uruguay se encuentra en el puesto ocho entre los destinos de exportación del 2024, el volumen comercializado con relación a su población es el más elevado del comercio exterior argentino.
Detrás del país oriental se ubica Chile, con exportaciones argentinas cercanas a USD 340 por habitante, mientras que Paraguay y Suiza presentan valores en torno a USD 190 por habitante. Cerrando el top 5 se encuentra Países Bajos, con exportaciones superiores a USD 95 por habitante, en parte asociadas a su rol como plataforma logística dentro de Europa.
En contraste, los destinos de gran tamaño demográfico como Brasil muestran valores per cápita sensiblemente menores.
Si bien Brasil es uno de los principales socios comerciales de Argentina en términos absolutos, el volumen exportado se distribuye sobre una población mucho mayor, lo que reduce el indicador por habitante. Sólo para tomar dimensión, mientras que la población de Uruguay no supera los 3,5 millones de habitantes, la del Brasil está por encima de los 220 millones de personas.
De esta manera, en 2024 la Argentina exportó cerca de US$ 62 por cada habitante del Brasil. Por su parte, Vietnam, creciente socio comercial de la Argentina hace décadas, importa US$ 31 por habitante de productos argentinos. En el caso de Estados Unidos, el valor cae a US$ 19 por habitante.
Finalmente, los dos únicos países de más de mil millones de habitantes, China e India, y a pesar de ser relevantes socios del comercio exterior argentino, demandan productos argentinos por cerca de US$ 4 y US$ 3 por habitante, respectivamente.
El orden de los principales demandantes per cápita cambia si ponemos el foco sobre las exportaciones de la agroindustria, que representan más de la mitad de la canasta de exportación del país. Chile se posiciona como el principal destino de las exportaciones agroindustriales argentinas en términos per cápita, con un valor de alrededor de 107 US$ por habitante.
Detrás del país vecino aparece nuevamente Uruguay, con cerca de US$ 101 en exportaciones agroindustriales por habitante. Resulta importante destacar que en 2024 el 31% de las exportaciones a Chile consistió de productos agroindustriales, proporción que se acercó al 20% en el caso de Uruguay.
A continuación de los vecinos al este y al oeste de la Argentina en el ranking aparecen tres economías europeas: Irlanda, Letonia y Países Bajos.
Las exportaciones agroindustriales representan prácticamente la totalidad de los despachos a Irlanda y Letonia, mientras que esta proporción es cercana al 75% en Países Bajos. Eso explica que estén más cerca de los socios sudamericanos comparando exportaciones agroindustriales frente a comparar exportaciones totales.
Al centrarse exclusivamente en exportaciones agroindustriales por habitante, entran al top 10 otros destinos del agro argentino: Perú, Israel, Chipre, Malasia y Arabia Saudita.
Todos estos países tienen en común la elevadísima proporción de las exportaciones agroindustriales respecto del total exportado. Mientras que el 67% de las exportaciones al Perú son agroindustriales, en el resto de los países mencionados la proporción sube por encima del 80% para todos los casos.
Para los casos de Brasil, Estados Unidos, China e India, las exportaciones agroindustriales per cápita totalizan US$ 17; US$ 5,3; US$ 3,6 y US$ 2,4 respectivamente.
Además, al observar el promedio del período 2019–2023, Chile y Uruguay se mantienen también entre los primeros puestos del ranking. Esto da cuenta de su elevada intensidad en demanda agroindustrial per cápita, lo que muestra una característica estructural de los flujos comerciales argentinos hacia estos mercados.
El tamaño de cada mercado de exportación es una variable esencial en el análisis del potencial exportador.
Adam Smith ya definía en 1776 que mientras la capacidad de intercambio da lugar a la división del trabajo, la profundidad de esta división estará siempre limitada por el tamaño del mercado. Este concepto es central, en tanto el capítulo 3 del primer libro de La Riqueza de las Naciones se denomina “La división del trabajo está limitada por la extensión del mercado”.
Este tipo de análisis complementa la lectura tradicional en valores absolutos y pone de relieve la importancia de los mercados regionales y de menor escala poblacional para la estrategia exportadora agroindustrial argentina, donde la cercanía geográfica, la integración productiva y la estabilidad de la demanda permiten ampliar los flujos comerciales.