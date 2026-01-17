Inserción internacional

Las Bolsas de Comercio y Cereales celebran el acuerdo Mercosur–Unión Europea y destacan su impacto para la agroindustria

Las Bolsas de Comercio y Cereales de todo el país manifestaron su satisfacción por la firma del Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, al considerar que se trata de un paso clave para la inserción internacional de la Argentina, la previsibilidad económica y el fortalecimiento de las cadenas productivas y agroindustriales.