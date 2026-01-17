Las Bolsas de Comercio y Cereales celebran el acuerdo Mercosur–Unión Europea y destacan su impacto para la agroindustria
Las Bolsas de Comercio y Cereales de todo el país manifestaron su satisfacción por la firma del Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, al considerar que se trata de un paso clave para la inserción internacional de la Argentina, la previsibilidad económica y el fortalecimiento de las cadenas productivas y agroindustriales.
Las Bolsas de Comercio y Cereales del país celebraron la firma del Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, rubricado por los presidentes de los países miembros de ambos bloques, y coincidieron en señalar que se trata de un hito relevante en el proceso de integración regional y en el fortalecimiento de los vínculos comerciales, económicos y productivos entre ambas regiones.
Desde las entidades destacaron que la concreción de este entendimiento constituye un paso significativo para la inserción internacional de la Argentina, al brindar un marco de mayor previsibilidad y reglas claras para el desarrollo de la producción, el comercio exterior y las inversiones de largo plazo.
Más oportunidades para la agroindustria y el valor agregado
Uno de los puntos más resaltados por las Bolsas es el impacto positivo que el acuerdo puede tener sobre la agroindustria argentina.
La ampliación del acceso a mercados y la mejora de las condiciones de inserción internacional abren nuevas oportunidades para las cadenas agroalimentarias, en especial para aquellas orientadas a productos con mayor valor agregado y a destinos de alta exigencia sanitaria, ambiental y de calidad.
En ese sentido, el acuerdo con la Unión Europea aparece como una plataforma estratégica para potenciar exportaciones, diversificar destinos y consolidar el posicionamiento de la Argentina como proveedor confiable de alimentos y productos agroindustriales en el mercado global.
Inversiones, exportaciones y un nuevo escenario productivo
Las Bolsas también subrayaron que este nuevo escenario genera perspectivas favorables para el desarrollo de inversiones productivas, el fortalecimiento de la capacidad exportadora y la consolidación de los complejos agroindustriales del país.
Aun considerando una implementación gradual del acuerdo, destacaron que su firma contribuye a ordenar expectativas, reducir la incertidumbre y generar incentivos sostenidos para la producción y la industrialización.
Desde esta óptica, el entendimiento entre el Mercosur y la Unión Europea no solo impacta en el comercio exterior, sino que también puede convertirse en un motor para el crecimiento económico, la generación de empleo y el desarrollo territorial.
El rol clave de la logística y los puertos
Finalmente, las entidades pusieron el acento en la relevancia que este proceso tendrá para el entramado logístico y portuario de la Argentina.
El desempeño eficiente de la infraestructura de transporte, los puertos y las vías de comunicación será determinante para acompañar una mayor integración del país a los flujos del comercio internacional.
Las Bolsas de Comercio y Cereales coincidieron en que el acuerdo representa una oportunidad estratégica que deberá ser acompañada por políticas públicas y privadas orientadas a mejorar la competitividad, la infraestructura y la capacidad exportadora del país.