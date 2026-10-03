Crecieron 66%

Minería: Argentina exportó en ocho meses casi todo lo vendido durante 2025

Las exportaciones mineras alcanzaron US$6.059 millones entre enero y agosto de 2026, un 65,7% más que en igual período del año anterior y apenas US$15 millones por debajo del récord registrado durante todo 2025. Mientras tanto, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 30 años llegó al 5,61%, su nivel más alto desde junio de 2002.