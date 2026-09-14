Crecieron 75% en seis meses

La minería argentina alcanzó máximos históricos en exportaciones e inversión

Las exportaciones mineras alcanzaron US$ 4.742 millones entre enero y junio de 2026, un 75% más que en igual período del año pasado. En paralelo, el stock de inversión extranjera directa en el sector llegó a US$ 24.849 millones, su máximo histórico.