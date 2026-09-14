La minería argentina atraviesa un nuevo ciclo de expansión, con récords históricos tanto en exportaciones como en inversión extranjera directa. Durante el primer semestre de 2026, las ventas externas del sector alcanzaron los US$ 4.742 millones, el mayor valor registrado para un período enero-junio desde que existen estadísticas comparables.
La minería argentina alcanzó máximos históricos en exportaciones e inversión
Las exportaciones mineras alcanzaron US$ 4.742 millones entre enero y junio de 2026, un 75% más que en igual período del año pasado. En paralelo, el stock de inversión extranjera directa en el sector llegó a US$ 24.849 millones, su máximo histórico.
El monto representó un crecimiento de casi 75% interanual, frente a los US$ 2.712 millones exportados durante el primer semestre de 2025. En comparación con 2024, el incremento llegó al 156%.
Los datos surgen de un informe elaborado por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), a partir del trabajo de Nadav Rajzman y Guido D’Angelo.
Las exportaciones duplicaron el récord anterior
La magnitud del crecimiento adquiere mayor relevancia al compararla con los máximos anteriores. El récord para un primer semestre correspondía a 2011, cuando las exportaciones mineras habían rondado los US$ 2.260 millones.
El registro alcanzado en 2026 superó en más de 100% aquel máximo y multiplicó por más de ocho las ventas externas de la minería de hace dos décadas.
El salto también marcó un quiebre respecto de buena parte de la década pasada. Entre 2012 y 2021, las exportaciones mineras del primer semestre se mantuvieron generalmente en torno a los US$ 2.000 millones o por debajo de ese nivel. La ruptura de ese techo comenzó a observarse en 2025 y se profundizó durante este año.
Oro y litio, los principales protagonistas
El oro continuó siendo el principal mineral exportado por la Argentina y representó alrededor del 61% del total durante los primeros seis meses de 2026.
En este caso, el crecimiento de los ingresos estuvo asociado principalmente a los elevados precios internacionales, ya que las perspectivas productivas para el año contemplan una menor producción y un incremento de los costos.
La plata también mantuvo una participación relevante entre los productos mineros exportados, aunque el cambio estructural más importante estuvo dado por el litio.
El mineral se consolidó como el segundo producto minero más exportado, por encima de la plata desde 2023, y explicó cerca de una cuarta parte de las ventas externas del sector durante el primer semestre.
El crecimiento del complejo litífero fue especialmente significativo en términos de cantidades: los volúmenes exportados aumentaron más de 68% interanual, impulsados por la puesta en marcha y ampliación de operaciones en el país.
La inversión extranjera también alcanzó un máximo
El récord exportador estuvo acompañado por otro dato significativo: la inversión extranjera directa (IED) en minería alcanzó su máximo histórico.
De acuerdo con información del Banco Central de la República Argentina, el stock de IED del sector llegó a US$ 24.849 millones en marzo de 2026, frente a los US$ 22.049 millones registrados en el trimestre anterior.
El crecimiento fue particularmente marcado en los últimos años. En marzo de 2024, el stock se ubicaba en US$ 12.402 millones, por lo que prácticamente se duplicó en apenas dos años. En septiembre de 2019 era de US$ 8.361 millones.
El segmento de explotación de minas y canteras concentró buena parte de esta expansión: pasó de poco más de US$ 1.000 millones en 2017 a superar los US$ 13.000 millones en el último registro disponible.
Nuevos capitales para los próximos años
Los movimientos de inversión también reflejaron la intensidad del proceso. Durante el primer trimestre de 2026 ingresaron US$ 2.799 millones netos de inversión extranjera directa al sector minero, el mayor registro trimestral de la serie del Banco Central.
La cifra superó en 36% el récord anterior, correspondiente al segundo trimestre de 2024, cuando habían ingresado US$ 2.055 millones.
El comportamiento contrasta con el período 2017-2021, cuando los flujos trimestrales pocas veces superaban los US$ 500 millones y algunos períodos incluso registraban salidas netas de capital.
Desde 2023, los ingresos comenzaron a superar con mayor frecuencia ese nivel y, a partir de 2024, la mayoría de los trimestres se ubicó por encima de los US$ 1.000 millones.
La minería gana peso en las exportaciones argentinas
La coincidencia entre el récord exportador y el máximo histórico de inversión refleja dos etapas de un mismo proceso. Mientras algunas inversiones realizadas años atrás ya se traducen en una mayor producción y en mayores exportaciones, el ingreso de nuevos capitales apunta a ampliar la capacidad productiva durante los próximos años.
En este escenario, el litio y el cobre aparecen como algunos de los principales ejes de expansión futura de la minería argentina.
Durante el primer semestre de 2026, el sector explicó casi el 10% de las exportaciones totales del país, alcanzando también un máximo histórico en su participación dentro del comercio exterior argentino.
Los datos muestran así un cambio en el peso de la minería dentro del frente externo nacional, sostenido por mayores inversiones, una expansión de los proyectos productivos y un contexto internacional favorable para varios de los principales minerales que exporta la Argentina.