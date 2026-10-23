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Vinos y mosto concentrado

Las exportaciones vitivinícolas crecieron un 24% interanual en septiembre

Los envíos al exterior alcanzaron los 230.744 hectolitros durante septiembre, impulsados por el crecimiento de los vinos fraccionados, los despachos a granel y el mosto concentrado. Entre enero y septiembre, las exportaciones de vino acumularon una suba del 3,2% interanual.

El vino argentino aceleró sus exportaciones en septiembre y creció un 24%El vino argentino aceleró sus exportaciones en septiembre y creció un 24%
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Las exportaciones vitivinícolas argentinas registraron un crecimiento interanual del 24% en septiembre, con un total de 230.744 hectolitros enviados al mercado internacional. El desempeño estuvo impulsado principalmente por la recuperación de la demanda de vinos fraccionados y a granel, además del incremento de los despachos de mosto concentrado.

Los datos fueron procesados por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y difundidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía.

El vino argentino aceleró sus exportaciones en septiembre y creció un 24%El vino argentino aceleró sus exportaciones en septiembre y creció un 24%

Entre las distintas categorías, los vinos fraccionados encabezaron el crecimiento, con una suba del 26% respecto de septiembre del año pasado. Por su parte, las exportaciones de vinos a granel aumentaron un 18%.

Dentro de este último segmento se destacó el desempeño de los vinos blancos a granel, cuyos envíos registraron un incremento del 329,4% interanual, uno de los avances más significativos del período.

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El mosto concentrado también mantuvo una evolución positiva, con un crecimiento del 34,5% en septiembre frente al mismo mes de 2025.

El acumulado anual mantiene una tendencia positiva

En los primeros nueve meses de 2026, las exportaciones argentinas de vino alcanzaron los 1.480.437 hectolitros, lo que representa un incremento del 3,2% en comparación con el mismo período del año anterior.

El comportamiento por categorías mostró diferencias importantes. Los vinos sin mención varietal registraron una suba del 42,2%, mientras que los espumosos aumentaron sus exportaciones un 17,4%.

A man works inside a wine store in Buenos Aires, Argentina November 8, 2017. REUTERS/Marcos Brindicci ciudad de buenos aires vineria en buenos aires venta de vinosEl vino argentino aceleró sus exportaciones en septiembre y creció un 24%

Estos resultados reflejan una evolución favorable de los envíos al exterior durante el período, aunque con distintos ritmos de crecimiento según el tipo de producto.

El mosto concentrado sumó más de US$ 105 millones

El segmento del mosto concentrado también contribuyó al desempeño exportador del sector vitivinícola. Entre enero y septiembre, los despachos totalizaron 72.385 toneladas, con un crecimiento interanual del 20,1%.

En términos de ingresos, las ventas externas de este producto generaron US$ 105,4 millones, un 9,3% más que en los primeros nueve meses del año pasado.

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De esta manera, los datos de septiembre muestran una aceleración de las exportaciones vitivinícolas, con avances tanto en los vinos fraccionados como en los envíos a granel y el mosto concentrado. El balance de los primeros nueve meses, por su parte, conserva una variación positiva en volumen para el vino y consolida el crecimiento del mosto en toneladas e ingresos.

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