Vinos y mosto concentrado

Las exportaciones vitivinícolas crecieron un 24% interanual en septiembre

Los envíos al exterior alcanzaron los 230.744 hectolitros durante septiembre, impulsados por el crecimiento de los vinos fraccionados, los despachos a granel y el mosto concentrado. Entre enero y septiembre, las exportaciones de vino acumularon una suba del 3,2% interanual.