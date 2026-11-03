Impacto ambiental

Hallaron 70 bidones de agroquímicos en un canal de Arequito

Fueron encontrados en la zona rural de ese distrito del departamento Caseros. Algunos de los envases estaban vacíos, mientras que otros todavía contenían restos de productos químicos. La situación genera preocupación por el posible impacto ambiental y el riesgo de contaminación del agua y el suelo. Interviene el Ministerio Público de la Acusación de Casilda.