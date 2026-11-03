Un total de 70 bidones de agroquímicos fueron encontrados en un canal de la localidad de Arequito, en el sur de la provincia de Santa Fe. El hallazgo genera preocupación por el riesgo ambiental que representa la disposición inadecuada de este tipo de productos, especialmente cuando se encuentran en las inmediaciones de cursos de agua.
Hallaron 70 bidones de agroquímicos en un canal de Arequito
Fueron encontrados en la zona rural de ese distrito del departamento Caseros. Algunos de los envases estaban vacíos, mientras que otros todavía contenían restos de productos químicos. La situación genera preocupación por el posible impacto ambiental y el riesgo de contaminación del agua y el suelo. Interviene el Ministerio Público de la Acusación de Casilda.
Según se pudo conocer, entre los envases localizados había algunos que estaban vacíos, mientras que otros todavía conservaban restos de productos químicos en su interior. Esta circunstancia enciende una señal de alerta por los posibles riesgos ambientales que implica. “Nos encontramos que en un canal principal que desemboca en el río Carcaraña había un montón de bidones de productos fitosanitarios arrojados en su interior. Más allá de la contaminación ambiental, esto nos puede ocasionar un problema en caso que se provoque un tapón de agua, ya que parte de nuestro pueblo se puede inundar”, expresó Nicolás Carotti, presidente comunal de Arequito, en diálogo con El Litoral.
Asimismo, agregó: “Contamos bidones por bidones, vino la policía local e hicimos un acta de constatación. A mí me interesa que tomemos conciencia de esto. En caso de que se logre identificar a la persona en cuestión, quisiera que pida las disculpas correspondientes”.
Advertencia
El descarte inadecuado de envases de fitosanitarios representa una problemática que requiere especial atención. Estos recipientes deben ser sometidos a procedimientos específicos de tratamiento y disposición final, por lo que arrojarlos en canales o espacios rurales constituye una práctica incompatible con el manejo responsable de estos residuos.
Ahora, será fundamental determinar el origen de los bidones, evaluar el contenido que aún permanece en algunos de ellos y establecer si hubo algún tipo de afectación ambiental. El hecho vuelve a poner en discusión la importancia de los controles y la responsabilidad en el manejo de los residuos derivados de la actividad agropecuaria.