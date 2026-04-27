El Ministerio de Obras Públicas, avanza a paso firme con la obra de refacción y ampliación del sistema de provisión de agua potable en Santa Rosa de Calchines, departamento Garay.
Amplían el sistema de agua potable en Santa Rosa de Calchines
“Esta obra va a permitir garantizar el acceso al agua para más de 400 familias de los barrios Tupac Amaru, Güemes, Rosas y 70 Lotes”, explicó el ministro Enrico.
El proyecto, que ya presenta un desarrollo sostenido en sus diversos frentes de trabajo, permitirá optimizar el abastecimiento y la presión del servicio, brindando una solución de fondo a sectores históricos de la localidad.
Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que “al ampliar el sistema, estamos garantizando que más de 400 familias de los barrios Tupac Amaru, Güemes, Rosas y 70 Lotes, cuenten con agua segura y con la presión necesaria en sus hogares. Es un compromiso del gobernador Maximiliano Pullaro llegar con infraestructura básica para todos los vecinos del sur de la localidad”.
La obra consiste en la ejecución de tres nuevas perforaciones de explotación, con caudales promedio de 12 metros cúbicos por hora y 320 metros de cañería de impulsión.
Debido a los altos contenidos de hierro y manganeso presentes en el agua subterránea, la obra prevé, además, la instalación de un sistema de tratamiento para la remoción mediante oxidación de los metales naturales, a través de un proceso de oxigenación y un sistema de filtrado multimedia.
Conexiones domiciliarias
Por otra parte, las tareas contemplan tanto la ejecución de 370 conexiones domiciliarias completas con micromedidor, como la construcción de dos pilares con grifo público para la provisión de agua potable mediante bidones a sectores aledaños que no cuentan con suministro por red.
El proyecto incluye también un nuevo tanque elevado y la provisión de una bomba dosificadora a diafragma para garantizar la cloración del suministro que alimenta al sistema existente de B° Fausto.
Sobre los trabajos que se desarrollan actualmente, el secretario de Agua y Saneamiento, Leonel Marmiroli, precisó que “ya concretamos tres nuevas perforaciones de captación subterránea y adquirimos las electrobombas que garantizarán un caudal de 12 metros cúbicos por hora, cada una. Esto es vital para la estabilidad de la presión en red”.
“Además, ya instalamos el tanque elevado de 15 metros cúbicos en el barrio 70 Lotes y el sistema de tratamiento para remoción de hierro y manganeso en el barrio Fausto. Actualmente, el foco está puesto en el tendido de las cañerías de impulsión y las conexiones domiciliarias con micromedición, para asegurar un sistema moderno, sectorizado y eficiente”, finalizó Marmiroli.
Una obra que mejora la calidad de vida
Por su parte, el senador por el departamento Garay, Germán Baumgartner, destacó la obra que impulsa el gobernador Pullaro y dijo que es fundamental que el departamento Garay reciba este nivel de inversión en infraestructura sanitaria.
"Estamos trabajando codo a codo con el Ministerio para que cada rincón de nuestra costa tenga los servicios que merece. Esta obra viene a dar certezas a vecinos que esperaron mucho tiempo por una mejora real en su calidad de vida”.
En la misma línea, el presidente comunal de Santa Rosa de Calchines, Carlos Yossen, expresó que “este proyecto mejora la salud y la seguridad de nuestra gente, permitiendo que la localidad crezca con previsibilidad. Agradecemos al ministro Enrico por su compromiso constante con nuestra comunidad”.
La inversión total para el mejoramiento del sistema de provisión de agua potable en Santa Rosa de Calchines asciende a $ 374.462.063,50.