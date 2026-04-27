Se continúa a paso firme con la ejecución de la red de desagües cloacales en la localidad de Alejandra, departamento San Javier. La intervención, que ya registra un 45 % de avance, es un paso histórico para el saneamiento de la región, permitiendo eliminar paulatinamente los pozos ciegos y proteger las napas subterráneas.
Alejandra: los trabajos del nuevo sistema de desagües cloacales alcanzan el 45 %
“Se trata de la primera etapa con la que buscamos mejorar la calidad de vida de 7.500 santafesinos”, explicó el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico.
Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que “es importante que los impuestos de los santafesinos vuelvan en obras que mejoran la calidad de vida de las personas, y esta es una de esas obras porque va a beneficiar a unos 7.500 habitantes”.
Las tareas representan un paso fundamental en materia de saneamiento, eliminando gradualmente los sistemas de pozo ciego y previniendo la contaminación de napas subterráneas.
En este sentido, Enrico explicó que “se trata de una primera etapa de la obra para comenzar a resolver la falta de red cloacal en Alejandra, uno de los temas que trabajamos con el senador Oscar Dolzani y una de las expectativas más grandes que tenían los vecinos en la localidad”.
Impacto en la comunidad
Por su parte, el senador por el departamento San Javier, Oscar Dolzani, valoró el ritmo de los trabajos: “Estamos viendo cómo una demanda histórica de Alejandra se convierte en realidad. Esta inversión no solo es infraestructura, es salud y dignidad para cada vecino de nuestro departamento, demostrando un Estado que cumple con su palabra”.
En la misma línea, el presidente comunal de Alejandra, Alejandro Moore, destacó el impacto para la comunidad:
“Esta obra marca un antes y un después para Alejandra. Valoramos enormemente que la Provincia ponga el foco en localidades como la nuestra con una inversión tan significativa. Para nosotros, contar con un sistema de cloacas moderno significa un crecimiento ordenado y un beneficio directo para los vecinos”.
La obra cuenta con un plazo de ejecución de 12 meses y una inversión del gobierno provincial que supera los 4.200 millones de pesos.
Un avance que mejora la calidad de vida
La obra contempla la ejecución de 12.490 metros de cañería de PVC cloacal, y unas 394 conexiones domiciliarias, una estación elevadora principal, cañería de impulsión principal y un módulo de lagunas de estabilización en la planta de tratamiento.
Sobre los avances, el secretario de Agua y Saneamiento, Leonel Marmiroli, comentó que hasta el momento ya se ejecutaron 394 conexiones domiciliarias, entre conexiones largas y cortas; 10.576 metros de cañería cloacal instalados, equivalentes a más de 105 cuadras de red.
52 bocas de registro construidas en distintos puntos estratégicos del trazado; 400 metros de cañería de impulsión, infraestructura clave para el transporte de los efluentes hacia el sistema de tratamiento”.