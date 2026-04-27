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Con un referente mundial de la música, Rafaela proyecta su agenda cultural al exterior

La ciudad es sede del tramo final del 1.er Concurso Internacional de Directores de Banda y recibe al prestigioso académico estadounidense Christopher Hughes, en una agenda que combina formación, competencia y un concierto de cierre abierto al público.

“Para nosotros es un honor recibir a Christopher en Rafaela en el marco de este concurso que ya cuenta con 12 directores inscriptos tanto de la ciudad como de toda la región”, expresó.“Para nosotros es un honor recibir a Christopher en Rafaela en el marco de este concurso que ya cuenta con 12 directores inscriptos tanto de la ciudad como de toda la región”, expresó.
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Rafaela continúa afianzando su posicionamiento como polo cultural y de eventos con la llegada del Dr. Christopher Hughes, director de Bandas en la Ithaca College School of Music de Nueva York, Estados Unidos, quien participa del 1.er Concurso Internacional de Directores de Banda.

El intendente Leonardo Viotti encabezó la recepción oficial del reconocido director, en un encuentro que también contó con la presencia de la secretaria de Educación y Cultura, Norma Becchio, y el director de la Banda Municipal de Música, Esteban Fernández.

La visita de Hughes se da en el marco de la instancia final del certamen, que tuvo sus etapas formativas y competitivas en Córdoba y culmina en Rafaela con el concierto de cierre.

Un concurso con proyección internacional

Durante la reunión, Viotti destacó la importancia de este tipo de iniciativas para el desarrollo cultural de la ciudad: “Para nosotros es un honor recibir a Christopher en Rafaela en el marco de este concurso que ya cuenta con 12 directores inscriptos tanto de la ciudad como de toda la región”, expresó.

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El mandatario subrayó además el trabajo sostenido que se viene realizando en articulación con la Banda Municipal de Música y la proyección internacional de la ciudad.

“Tenemos proyectos y hemos recibido a personas de distintas partes del mundo. En Christopher hemos descubierto un talento excepcional y una trayectoria intachable. Seguimos trabajando para potenciar a Rafaela como una ciudad de eventos”, afirmó.

Agenda cultural abierta a la comunidad

Por su parte, Norma Becchio brindó detalles de la agenda prevista, que combina instancias de formación y presentaciones abiertas al público.

“Este viernes por la noche y el sábado, tanto por la mañana como por la tarde, se desarrollará el congreso. Todo culminará el domingo con el concierto ‘Legados’, desde las 19:00, en el Cine Teatro Manuel Belgrano”, explicó.

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El evento, que cuenta con el acompañamiento del Gobierno Municipal de Rafaela, reúne a directores de distintos puntos de la región y propone un espacio de intercambio, capacitación y puesta en escena, consolidando a la ciudad como un punto de referencia para la actividad musical y cultural.

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