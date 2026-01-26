#HOY:

Realizan mejoras en la calzada de la ex Ruta Nacional 9 en Santa Fe

Las tareas de Vialidad Nacional incluyen un tramo que comprende desde la Ruta Nacional 178 hasta Armstrong.

Tareas de fresado entre Tortugas y Armstrong. Crédito: Vialidad NacionalTareas de fresado entre Tortugas y Armstrong. Crédito: Vialidad Nacional
Vialidad Nacional informó que se encuentra realizando mejoras en la calzada de la Ruta Nacional 1V09 (ex RN 9) en dos frentes de la provincia de Santa Fe, entre RN 178 y Armstrong, y entre Armstrong y Tortugas.

Se detalló desde el ente nacional que las tareas en ejecución comprenden el fresado de la superficie de la calzada, sobre ambos carriles, con disposición del material resultante en las banquinas.

Debido al tren de equipos se produce la reducción del carril intervenido, con paso alternado coordinado por banderilleros.

Estos trabajos se completarán luego con la colocación de una nueva capa de rodamiento de concreto asfáltico en caliente, más el recalce de las banquinas que además se recuperan con el perfilado y la compactación.

Ambos tramos con mejoras forman parte de las acciones de mantenimiento para la RN 1V09, paralela a la autopista Rosario-Córdoba de RN 9, que se complementan con el corte de pasto y mantenimiento general de la zona de camino.

