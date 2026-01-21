Con más de 50 % de avance, continúa con la repavimentación de las rutas 23 y 39

Avanza en la recuperación de las rutas provinciales 23 y 39. El tramo conecta Arrufó con el límite de la provincia de Córdoba.
“Estamos a 5 kilómetros de completar la repavimentación de toda la calzada. Nos falta un tramo que pasa por Villa Trinidad donde vamos a hacer una reconstrucción completa”, comentó el ministro Enrico.
Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que “se trata de la repavimentación más extensa en el departamento San Cristóbal. La inversión supera los 32.000 millones de pesos”.
"También estamos trabajando en los refugios peatonales, haciendo estudios y gestionando los permisos ante la Dirección Nacional de Vialidad para hacer la rotonda, con su iluminación, y otras obras complementarias", comentó el ministro Enrico.
"También estamos trabajando en los refugios peatonales, haciendo estudios y gestionando los permisos ante la Dirección Nacional de Vialidad para hacer la rotonda, con su iluminación, y otras obras complementarias”, comentó el ministro Enrico.
Con esta nueva intervención se busca mejorar la seguridad vial y la transitabilidad tanto del transporte de carga como de los vecinos de las localidades de Arrufó; Villa Trinidad; Colonia Rosa; Dos Rosas y La Legua; San Guillermo y Suardi, hasta el límite interprovincial con Córdoba.
Por su parte, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, DPV, Pablo Seghezzo, explicó que “entre los municipios de Suardi y San Guillermo, llevamos a cabo una serie de estudios y análisis para corregir unas deformaciones que aparecieron en un pequeño tramo de la mano que va del norte a sur"
"En toda repavimentación hay un 5 % de fallas previstas; mejor que aparecieron ahora, porque ya las estamos estudiando para determinar el inconveniente y dar una rápida respuesta”.
Seghezzo enfatizó que junto con las tareas de repavimentación de las rutas provinciales 70 y 90, esta es una de las más extensas que se realiza en la provincia.
"La repavimentación de la ruta 23 comprende el tramo que conecta el límite interprovincial Santa Fe-Córdoba hasta Villa Trinidad, un poco más de 48 kilómetros; y sobre la ruta 39 repavimentamos unos 12 kilómetros desde Villa Trinidad hasta Arrufó, donde construiremos una rotonda, que estamos gestionando formalmente desde septiembre ante Vialidad Nacional”, detalló el ingeniero a cargo de la DPV.
Con la construcción de esta nueva rotonda en la intersección de la Ruta Provincial N° 39 y la Ruta Nacional N° 34, el Gobierno Provincial busca mejorar las condiciones de seguridad vial en uno de los cruces más peligrosos de la región.
Sobre la continuidad de los trabajos, el subadministrador de DPV en zona norte, Sergio Cardozo, contó que “estamos interviniendo los refugios para pasajeros en acceso Colonia Rosa; Suardi y Villa Trinidad, lo que va a dar seguridad para quienes esperen el colectivo, con su iluminación y medidas de seguridad correspondientes. Algunos los mejoramos y otros los construimos”.
“Por ejemplo, las nuevas garitas en el acceso a Colonia Rosa (intersección con ruta 71s) se construyeron antes del inicio de la curva, sobre un tramo recto, para garantizar las distancias de visibilidad de los usuarios, y asegurar y facilitar la distancia de frenado, detención y posterior reincorporación de los colectivos a la ruta”, explicó el funcionario provincial.
La obra también contempla una rotonda moderna de cuatro ramas que, bajo el plan de rotondas que desarrolla el Ministerio de Obras Públicas, va a mejorar significativamente la seguridad vial “en el cruce de una traza provincial con un corredor nacional inseguro, que necesita una rápida intervención”, comentó Cardozo.
“La obra comenzó en marzo de 2025 y la primera entrega de los informes a Vialidad Nacional fue en septiembre, para que autorice el comienzo de la construcción de la rotonda, porque es terreno nacional. Todavía seguimos esperando la resolución”, comentó el funcionario de Vialidad Provincial.
Esta importante obra del departamento San Cristóbal incluye también la colocación de barandas metálicas de seguridad, mejoras en la iluminación de las intersecciones de rutas y zonas urbanas, cartelería y pintura.