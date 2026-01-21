Departamento San Cristóbal

Con más de 50 % de avance, continúa con la repavimentación de las rutas 23 y 39

“Estamos a 5 kilómetros de completar la repavimentación de toda la calzada. Nos falta un tramo que pasa por Villa Trinidad donde vamos a hacer una reconstrucción completa”, comentó el ministro Enrico.