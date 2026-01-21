Judiciales

Reconquista: condenaron a 12 años de prisión a un hombre por abusar de la hija menor de su pareja

La Justicia condenó a Hugo Agustín Romero, de 51 años, a 12 años de prisión por abusar sexualmente de la hija menor de edad de su pareja. La sentencia fue dictada por la jueza Norma Senn en el marco de un juicio abreviado, con intervención de la fiscal Georgina Díaz.