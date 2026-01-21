Vera busca fortalecer los servicios con la incorporación de maquinaria 0 km
Ante el fuerte desgaste del parque automotor producto de las recientes contingencias climáticas, la intendenta Paula Mitre elevó al Concejo Municipal un proyecto de ordenanza para acceder a fondos provinciales no reintegrables, con el objetivo de adquirir vehículos y maquinaria 0 km que permitan mejorar la prestación de los servicios públicos.
Vera impulsa un proyecto para renovar y ampliar el parque automotor municipal
El Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Vera presentó ante el Concejo Municipal un proyecto de ordenanza orientado a incrementar y modernizar el parque automotor municipal, luego del intenso uso que debieron afrontar los equipos durante el último período de inclemencias climáticas.
La iniciativa, impulsada por la intendenta Paula Mitre, apunta a dar respuestas estructurales a las demandas de mantenimiento urbano y rural de la ciudad.
El proyecto se enmarca en la Ley Provincial N.º 12.385 y sus normas complementarias, que contemplan la disponibilidad de fondos no reintegrables destinados a la adquisición de maquinaria y equipamiento. En ese contexto, el Ejecutivo solicita autorización para acceder a dichos recursos y avanzar en la compra de unidades 0 km que permitan optimizar la operatividad de los servicios municipales.
Equipamiento para mejorar servicios esenciales
Entre las incorporaciones previstas se destacan un camión con tanque regador para el riego de calles, un tractor con desmalezadora destinado al corte de pastos y un camión con caja volcadora para tareas de arreglo de calles y trabajos de cuneteo.
A ello se suma la adquisición de un tanque atmosférico y una barredora, regadora y recolectora de arrastre, especialmente pensada para la limpieza de calles pavimentadas.
Desde el Ejecutivo remarcaron que estas inversiones permitirán mejorar la calidad y la continuidad de los servicios, además de brindar mejores condiciones de trabajo al personal municipal, reduciendo costos de mantenimiento y aumentando la eficiencia operativa.
Convenio con Vialidad Provincial y debate en el Concejo
En paralelo, el Ejecutivo presentó un segundo proyecto de ordenanza que autoriza a la intendenta a firmar un convenio con Vialidad Provincial, destinado a la conservación del circuito de la red provincial de calzada natural dentro del distrito Vera.
Esta iniciativa busca fortalecer el mantenimiento de los caminos rurales, fundamentales para la producción y la conectividad.
De este modo, la gestión municipal impulsa una política orientada a fortalecer la capacidad operativa del Estado local, en un contexto signado por contingencias climáticas recurrentes.
La propuesta abre además un debate en el Concejo Municipal sobre prioridades de inversión, gestión de recursos y articulación con la Provincia, en torno a la necesidad de contar con infraestructura y herramientas adecuadas para garantizar la prestación de servicios esenciales y responder ante situaciones de emergencia.