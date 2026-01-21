Tras las inclemencias climáticas

Vera busca fortalecer los servicios con la incorporación de maquinaria 0 km

Ante el fuerte desgaste del parque automotor producto de las recientes contingencias climáticas, la intendenta Paula Mitre elevó al Concejo Municipal un proyecto de ordenanza para acceder a fondos provinciales no reintegrables, con el objetivo de adquirir vehículos y maquinaria 0 km que permitan mejorar la prestación de los servicios públicos.