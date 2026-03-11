Presidente comunal santafesino impuso una regla inusual: “Si no es buena persona, no entra”
El jefe comunal de Chapuy, Jorge Marmiroli, explicó que investiga a quienes quieren radicarse en la localidad y que incluso expulsó a personas conflictivas. Defiende la medida como una forma de preservar la tranquilidad del pueblo, que creció en los últimos años y espera la llegada del gas natural para acelerar su desarrollo.
El presidente comunal de Chapuy, Jorge Marmiroli, reconoció que controla quiénes se instalan en la localidad del sur de la provincia de Santa Fe e incluso que impidió que algunas personas se radiquen en el pueblo cuando recibió referencias negativas sobre ellas.
“Si viene alguien de afuera y quiere alquilar o instalarse, yo le pido los datos, luego pregunto cómo es esa persona, porque uno tiene muchos conocidos, y si me dicen que no es buena, no entra al pueblo”, sostuvo el mandatario a El Litoral y En la Tecla (VerTV), quien asegura que la medida apunta a preservar la tranquilidad de la comunidad.
El jefe comunal de la pequeña población del departamento General López -que ya suma 29 años de gestión- explicó que en pueblos pequeños la convivencia depende en gran medida de la confianza entre vecinos y del cuidado de la vida comunitaria.
“Pregunto siempre. Si alguien viene de otra ciudad, busco referencias. Siempre hay alguien que conoce a alguien. Si me dicen que es buena gente, no hay problema. Pero si me dicen que no, no lo dejo instalarse”, afirmó con soltura.
Incluso relató que en una ocasión debió intervenir personalmente ante un vecino conflictivo que -según contó- generaba problemas una y otra vez entre los habitantes del pueblo.
Comuna de Chapuy.
“Había venido una persona del Chaco que peleaba con vecinos y en la escuela. Un día me amenazó en la plaza. Llamé a la policía, le hice cargar todo en un taxi y lo mandé de vuelta a su lugar”, relató el caudillo demócrata progresista.
Marmiroli sostuvo que el objetivo de ese tipo de decisiones es “preservar la paz social”, algo que -según indicó- los vecinos valoran especialmente.
Un pueblo que crece
Más allá de esa particular política de control social, el mandatario comunal destacó el fuerte crecimiento que viene registrando Chapuy en las últimas décadas.
Cuando asumió su primer mandato, en 1997, la localidad tenía alrededor de 450 habitantes. Hoy, según precisó, el número ronda los 1.300 vecinos.
El crecimiento demográfico también trajo desafíos en materia de infraestructura y vivienda. “Tenemos trabajo y viene gente que quiere vivir al pueblo, pero hoy no hay una sola casa para alquilar”, explicó. Y acotó que desde que asumió la conducción comunal, la gestión impulsó la construcción de unas 130 viviendas, aunque la demanda continúa en aumento.
También mencionó que, al entregar una vivienda nueva a una familia que estaba en una precaria, demuele la casa vieja. “A la familia que está en una vivienda precaria le doy la nueva y tumbo la antigua. Así, la mayoría de las casas quedan renovadas y el pueblo con viviendas nuevas”, detalló.
El presidente comunal aclaró que, aunque no hay complejos habitacionales grandes, mantiene lotes comunales disponibles para vivienda o para empresas, y que las casas se construyen de manera individual, con distintos estilos y colores, cuidando la estética y evitando la formación de barrios uniformes.
Gas natural: una obra clave
Uno de los proyectos más esperados por la comunidad es la llegada del gas natural, una obra que -según confirmó Marmiroli en su visita a Venado Tuerto- está próxima a iniciar su etapa de ejecución.
El presidente comunal explicó que la empresa adjudicataria se reunirá con Litoral Gas para avanzar en la compra de materiales necesarios para construir la planta reguladora.
“No es que empieza la obra ya mismo, pero sí el proceso de compra de materiales. Una vez que eso esté listo, comienza la construcción”, detalló. Al respecto, se mostró confiado en que el proyecto finalmente se concrete después de años de espera. “Es una obra que sí o sí empieza”, aseguró.
Expectativas de nuevas empresas
La llegada del gas natural por red es vista por la comuna como un factor clave para atraer inversiones y consolidar el desarrollo económico local.
Marmiroli indicó que ya hay varias empresas interesadas en radicarse en la localidad. Entre ellas mencionó una lonera que ya compró un terreno, una cooperativa de consumo y una distribuidora de pollos de Venado Tuerto que está construyendo un galpón con cámaras frigoríficas y área de procesamiento.
El jefe comunal de Chapuy, Jorge Marmiroli.
También destacó la instalación reciente de un semillero de gran tamaño sobre la ruta 90, que generó movimiento económico en el comercio local debido al flujo de ingenieros, técnicos y trabajadores que llegan periódicamente al lugar. “Todo eso mueve el pueblo: el comercio, los servicios, todo”, señaló.
Trabajo pleno
De hecho, el mandatario aseguró que actualmente la localidad atraviesa una situación de pleno empleo. “Desempleo hay cero”, afirmó, orgulloso. Incluso explicó que algunas empresas ya le solicitaron personal y que cuesta encontrar trabajadores disponibles.
Ante ese panorama, la comuna impulsa programas para que los jóvenes completen el secundario a través del horario nocturno con la intención de que puedan incorporarse al mercado laboral local.
“La idea es que los chicos terminen la escuela y se queden en el pueblo trabajando”, explicó.
Obras y urbanización
En paralelo al crecimiento económico, la comuna también avanza con mejoras urbanas.
Marmiroli señaló que actualmente solo restan dos cuadras para completar el pavimento en todo el pueblo, una obra que espera finalizar durante este año.
El único sector que no podrá pavimentarse es la colectora de la ruta 90, donde se proyecta realizar trabajos de cordón cuneta y mejoras en la traza debido al intenso tránsito de camiones que circulan por la zona.
Mientras tanto, el jefe comunal insiste en que el principal objetivo de su gestión sigue siendo preservar el perfil tranquilo de la localidad. “Lo más importante es que el pueblo siga siendo seguro. Acá los chicos andan solos en bicicleta, van a la escuela caminando. Esa tranquilidad es lo que cuidamos”, concluyó.