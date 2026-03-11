En el sur

Presidente comunal santafesino impuso una regla inusual: “Si no es buena persona, no entra”

El jefe comunal de Chapuy, Jorge Marmiroli, explicó que investiga a quienes quieren radicarse en la localidad y que incluso expulsó a personas conflictivas. Defiende la medida como una forma de preservar la tranquilidad del pueblo, que creció en los últimos años y espera la llegada del gas natural para acelerar su desarrollo.