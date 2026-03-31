Maratón más austral del mundo

“Vayamos a Malvinas”: Candela Cerrone y su experiencia más allá del deporte

La atleta de Pinamar se impuso en la Stanley Marathon. Después de gritar el triunfo, sufrir hostilidades kelpers y visitar el Cementerio de Darwin, Cerrone convocó a los argentinos a “malvinizar” en busca de recuperar las islas por la vía diplomática. Su vínculo con Venado Tuerto.