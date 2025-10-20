#HOY:

Destinada a docentes

San Javier promueve la alfarería mocoví como patrimonio cultural

La Fundación Florián Paucke y la Municipalidad de San Javier impulsan un taller que fortalece la identidad local a través de la artesanía y el conocimiento compartido.

 16:02
Por: 

En la casa–taller del reconocido artesano Néstor “Chula” Lanche, se llevó a cabo la presentación de una clase del Taller de Alfarería Mocoví, una iniciativa gestionada de manera conjunta por la Fundación Florián Paucke y la Municipalidad de San Javier, destinada a docentes y formadores con el propósito de preservar y transmitir un saber ancestral que forma parte del patrimonio cultural de la región.

El encuentro contó con la participación de la presidente de la Fundación, SaraTorres, la intendente Ana Maribel González, el propio artesano Néstor Lanche, ydocentes de tecnología que asisten a la capacitación.

En qué consistió el encuentro

Durante la jornada, se compartieron experiencias y se destacaron los avances del taller, que comenzó como una experiencia de tres meses y se extendió a cinco, dada la riqueza del proceso y la profundidad de los conocimientos transmitidos.

“Teníamos la preocupación de que este saber no se perdiera, porque la alfarería mocoví es parte de la identidad de San Javier. Este taller busca que los docentes se capaciten para luego enseñar a las nuevas generaciones”, expresó Sara Torres, presidenta de la Fundación Florían Paucke.

Por su parte, la intendenta Ana Maribel González subrayó la importancia de acompañar las iniciativas culturales locales:

“Este proyecto rescata un conocimiento que no se transmite en los libros, sino a través de la experiencia viva de un artesano sanjavierino. Nos enorgullece ver cómo el taller fortalece nuestra historia y nuestras raíces.”

Comprometido con el futuro

El maestro artesano Néstor “Chula” Lanche, visiblemente emocionado, agradeció el apoyo institucional y destacó el valor del oficio:

“Tengo 75 años y siento que mi tarea ahora es dejar la semilla. Artesanía y turismo son pares que van de la mano: donde hay artesanía, hay identidad. Y donde hay identidad, hay futuro.”

Los docentes participantes valoraron la oportunidad de aprender técnicas tradicionales y de incorporarlas en sus clases, promoviendo que los alumnos reconozcan la riqueza cultural de su tierra a través del trabajo con arcilla y materiales locales.

El taller, que se consolida como un espacio de transmisión de saberes y fortalecimiento cultural, continuará desarrollándose con la perspectiva de generar futuras escuelas municipales de artesanía, contribuyendo así a la preservación del legado mocoví y al desarrollo turístico de San Javier.

