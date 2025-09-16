Álvarez se transforma con obras claves: un nuevo puente y 10 cuadras de pavimento
Los trabajos se desarrollarán a través del Programa de Obras Urbanas (POU) que impulsa la gestión de Maximiliano Pullaro. La inversión provincial supera los 620 millones de pesos.
Enrico señaló: “Los proyectos que se ejecutan fueron planificados a la par del presidente comunal con la intención de mejorar significativamente la circulación vehicular en la zona sur de esta localidad del departamento Rosario"
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, informó que el Gobierno de Santa Fe y la Comuna de Álvarez avanzan conjuntamente para lograr dos obras de infraestructura urbana en la localidad: por un lado, la construcción de un nuevo puente pluvial sobre la Ruta 20s en su intersección con calle Sarmiento y, por otro lado, trabajos de pavimentación de 6 calles.
“Junto al gobernador Maximiliano Pullaro estamos convencidos de que la obra pública es igualdad y desarrollo para los santafesinos de toda la Invencible. Por eso en Álvarez estamos concluyendo una obra largamente esperada, que representa un cambio profundo en la vida diaria de los vecinos porque el puente pluvial va a resolver problemas de escurrimiento, y la pavimentación en la trama urbana garantiza más seguridad y mejor movilidad”, informó.
Estas obras fueron priorizadas para mejorar el escurrimiento del agua en una zona crítica de la localidad, y también optimizarán la transitabilidad de los vecinos en las calles.
Detalles de obras
En cuanto al desarrollo de ambos frentes de trabajo, Lisandro Enrico señaló: “Los proyectos que se ejecutan fueron planificados a la par del presidente comunal con la intención de mejorar significativamente la circulación vehicular en la zona sur de esta localidad del departamento Rosario. Los resultados podrán apreciarse sobre todo en días de lluvia”.
“Por un lado, y atendiendo que el puente de ingreso y salida a través de la Ruta 20s presentaba un estado de deterioro más que considerable, se construyó una nueva alcantarilla de tipo A1, con un ancho de calzada de casi 15 metros a la altura de calle Sarmiento. Esta obra demanda al gobierno provincial una inversión superior a los $47 millones”, indicó.
“Por otro lado, se pavimentan unas 10 cuadras correspondientes a 6 calles que forman parte de la traza urbana de la localidad, priorizando el entorno del Hospital y del Cuartel de Bomberos Voluntarios. Para ello, se está removiendo estabilizado granular en algunas de las calles mientras que en otras se reemplaza el asfalto deteriorado, para ejecutar la calzada definitiva de hormigón. La inversión para la pavimentación de estas calles superan los $574 millones.”, relató el ministro.
En relación a las tareas con asfalto, se pavimenta el Bvd. Belgrano en las dos cuadras comprendidas entre Sarmiento y 9 de Julio, donde se encuentra el Cuartel de bomberos; el frente del Hospital por calle Salta, entre Arenales y Necochea, que también se pavimentan; dos cuadras de Rivadavia, entre Santa Fe y Caseros; y una cuadra de Ituzaingó, entre Rivadavia y Saavedra; y otras dos cuadras de Belgrano, en una mano, entre Las Heras y Güemes.
Por su parte, el senador por el departamento Rosario, Ciro Seisas, dijo que “este Gobierno Provincial tiene la misión de que los impuestos de los vecinos regresen en obras. Cuando hay inversiones como en este caso, que evitan inundaciones, que garantizan transitar con seguridad y sin romper un auto, se da un testimonio claro y concreto sobre dónde va la plata de los impuestos y el esfuerzo de los santafesinos”.
Finalmente, el presidente comunal de Álvarez, Joel De Genaro, agradeció el apoyo provincial y remarcó que “estamos orgullosos de ver cómo se materializa una obra por la que tanto pedimos. Quiero reconocer al gobernador Maximiliano Pullaro, a la vicegobernadora Gisela Scaglia y al ministro Enrico (Lisandro) por escuchar a nuestra comunidad y dar respuestas concretas. Estas obras mejoran la calidad de vida de todos los vecinos”.
